День ангела 20 квітня: кого вітати з іменинами та як зробити це в SMS

День ангела - особливе та дуже душевне свято. Саме тому не забувайте вітати з іменинами друзів та рідних.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Поздравок", "Вітання".

У кого день ангела 20 квітня, а також як зробити це красиво, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

У кого іменини 20 квітня

На привітання цього дня чекатимуть: Гаврило, Григорій, Микола, Олександр, Теодор, Федір.

Як привітати з днем ангела в SMS

"З днем ангела, друже! Бажаю жити з натхненням та без втоми душі. Бажаю мати усе, що потрібно для щастя. Бажаю ніколи не відступати від своєї мети. Бажаю ніколи не відмовлятися від своєї мрії. Бажаю любові та підтримки близьких людей. Бажаю щедрих подарунків долі та щоденного везіння"

"Мій добрий друже, вітаю тебе з іменинами! Сьогодні я хочу тобі побажати, щоб твоя сім’я завжди була поруч та підтримувала тебе. Нехай усі бажання виконуються, здоров’я ніколи не підводить, а удача стане твоїм найвірнішим супутником життя"

"Я від щирого серця хочу привітати тебе з твоїм днем ангела! Нехай всі мрії збуваються, а люди, які тебе оточують, будуть доброзичливими! Бажаю, щоб здоров'я було міцним, а настрій завжди позитивним! В домі твоєму нехай завжди будуть мир, затишок, сімейне щастя і любов! Успіхів у всіх починаннях, багато радості, сміху і позитиву!".

Вірші на іменини для тата, друга та колеги

"З іменинами, татусю,

Я вітаю від душі.

Хай від щастя тобі доля

Подарує всі ключі.



Буде хай міцним здоров’я,

Успіх хай в житті прийде.

Кожен день тобі хай радість

І натхнення лиш несе.



Ти прийми мою подяку

За підтримку і добро.

Погляд твій завжди дарує

Мені віру і тепло"

***

"

З іменинами вітаю!

Задоволень побажаю.

Безліч щастя й позитиву,

І грошей завжди припливу.



Хай життя дарує свято

Й успіхів тобі багато.

Хай у справах таланить,

Хай Господь благословить"

***

"Від щирого серця

Тебе я вітаю!

Добра і достатку

У день твій бажаю

Хай мрії збуваються

Знову і знову

Щоденної радості,

Щастя й любові,

І звісно - здоров’я

На довгі роки

Щоб вік не давався

Ніколи взнаки

Щоб поруч були тільки

Друзі надійні...

Усього, що хочеш -

Бажаю подвійно!".