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День ангела 20 червня: як красиво привітати іменинника

Середа 19 червня 2024 22:00
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День ангела 20 червня: як красиво привітати іменинника Кого привітати з днем ангела у четвер (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Деякі люди не слідкують за церковним календарем і навіть не знають, коли в них свято ангела. Якщо ви зможете підготуватися наперед і зробити сюрприз, це точно зробить іменинника щасливим.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 20 червня.

Кого вітати з іменинами - список

  • Теодор
  • Іван
  • Ян
  • Інокентій
  • Федір.

Привітання з днем ангела прозою

З Днем Ангела! Бажаю тобі щастя, міцного здоров'я та безмежної любові! Нехай ангели завжди бережуть тебе на шляху до світлого майбутнього, даруючи мудрість і спокій у кожному кроці.

***

Сьогодні твій святий день, день ангела! Нехай він приносить лише радість, щастя і нові світлі почуття у твоє життя. Бажаю тобі багато щастя та кохання!

***

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб кожен день твого життя був наповнений радістю і світлом, щоб кожен крок супроводжувався ангельською опікою, а серце завжди раділо любові та щастю.

***

З Днем Ангела! Нехай крила твого ангела-охоронця завжди оберігають тебе під своїм покровом. Бажаю тобі море радості, наповнене найяскравішими моментами, щоб кожен день був неповторною перлиною у намисті твого життя.

***

Вітаю з Днем Ангела! Нехай кожен момент твого святкового дня буде наповнений радістю, теплом і незабутніми враженнями. Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, ведучи тебе до щастя й успіху. Нехай життя приносить лише світлі емоції та великі досягнення!

Красиві вірші на іменини

Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти промінням золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

***

Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, коли святкуватимемо яблучний, медовий та горіховий Спас.

Окрім цього, раніше ми вже розповідали, коли свято Петра і Павла за новим календарем.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Ого" та "Побажайко".

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