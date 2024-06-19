День ангела 20 червня: як красиво привітати іменинника

Деякі люди не слідкують за церковним календарем і навіть не знають, коли в них свято ангела. Якщо ви зможете підготуватися наперед і зробити сюрприз, це точно зробить іменинника щасливим.

Кого вітати з іменинами - список

Теодор

Іван

Ян

Інокентій

Федір.

Привітання з днем ангела прозою

З Днем Ангела! Бажаю тобі щастя, міцного здоров'я та безмежної любові! Нехай ангели завжди бережуть тебе на шляху до світлого майбутнього, даруючи мудрість і спокій у кожному кроці.

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Сьогодні твій святий день, день ангела! Нехай він приносить лише радість, щастя і нові світлі почуття у твоє життя. Бажаю тобі багато щастя та кохання!

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Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб кожен день твого життя був наповнений радістю і світлом, щоб кожен крок супроводжувався ангельською опікою, а серце завжди раділо любові та щастю.

***

З Днем Ангела! Нехай крила твого ангела-охоронця завжди оберігають тебе під своїм покровом. Бажаю тобі море радості, наповнене найяскравішими моментами, щоб кожен день був неповторною перлиною у намисті твого життя.

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Вітаю з Днем Ангела! Нехай кожен момент твого святкового дня буде наповнений радістю, теплом і незабутніми враженнями. Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, ведучи тебе до щастя й успіху. Нехай життя приносить лише світлі емоції та великі досягнення!

Красиві вірші на іменини

Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти промінням золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

***

Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.