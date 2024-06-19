День ангела 20 июня: как красиво поздравить именинника
Некоторые люди не следят за церковным календарем и даже не знают, когда у них праздник ангела. Если вы сможете подготовиться вперед и преподнести сюрприз, это точно сделает именинника счастливым.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 20 июня.
Кого поздравлять с именинами - список
- Теодор
- Иван
- Иоанн
- Иннокентий
- Федор.
Поздравление с днем ангела прозой
С Днем Ангела! Желаю тебе счастья, крепкого здоровья и безграничной любви! Пусть ангелы всегда хранят тебя на пути к светлому будущему, даря мудрость и покой в каждом шаге.
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Сегодня твой святой день, день ангела! Пусть он приносит только радость, счастье и новые светлые чувства в твою жизнь. Желаю тебе много счастья и любви!
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Поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы каждый день твоей жизни был наполнен радостью и светом, чтобы каждый шаг сопровождался ангельской опекой, а сердце всегда радовалось любви и счастью.
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С Днем Ангела! Пусть крылья твоего ангела-хранителя всегда оберегают тебя под своим покровом. Желаю тебе море радости, наполненное самыми яркими моментами, чтобы каждый день был неповторимой жемчужиной в ожерелье твоей жизни.
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Поздравляю с Днем Ангела! Пусть каждый момент твоего праздничного дня будет наполнен радостью, теплом и незабываемыми впечатлениями. Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда был рядом, ведя тебя к счастью и успеху. Пусть жизнь приносит только светлые эмоции и великие достижения!
Красивые стихи на именины
Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти промінням золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
***
Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.
Напомним, недавно стало известно, когда будем праздновать яблочный, медовый и ореховый Спас.
Кроме того, раньше мы уже рассказывали, когда праздник Петра и Павла по новому календарю.
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Ого" и "Побажайко".