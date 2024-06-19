День ангела 20 июня: как красиво поздравить именинника

Некоторые люди не следят за церковным календарем и даже не знают, когда у них праздник ангела. Если вы сможете подготовиться вперед и преподнести сюрприз, это точно сделает именинника счастливым.

Кого поздравлять с именинами - список

Теодор

Иван

Иоанн

Иннокентий

Федор.

Поздравление с днем ангела прозой

С Днем Ангела! Желаю тебе счастья, крепкого здоровья и безграничной любви! Пусть ангелы всегда хранят тебя на пути к светлому будущему, даря мудрость и покой в каждом шаге.

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Сегодня твой святой день, день ангела! Пусть он приносит только радость, счастье и новые светлые чувства в твою жизнь. Желаю тебе много счастья и любви!

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Поздравляю тебя с днем ​​ангела! Желаю, чтобы каждый день твоей жизни был наполнен радостью и светом, чтобы каждый шаг сопровождался ангельской опекой, а сердце всегда радовалось любви и счастью.

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С Днем Ангела! Пусть крылья твоего ангела-хранителя всегда оберегают тебя под своим покровом. Желаю тебе море радости, наполненное самыми яркими моментами, чтобы каждый день был неповторимой жемчужиной в ожерелье твоей жизни.

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Поздравляю с Днем Ангела! Пусть каждый момент твоего праздничного дня будет наполнен радостью, теплом и незабываемыми впечатлениями. Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда был рядом, ведя тебя к счастью и успеху. Пусть жизнь приносит только светлые эмоции и великие достижения!

Красивые стихи на именины

Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти промінням золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

***

Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.