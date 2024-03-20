День ангела 20 березня: як привітати з іменинами друзів і знайомих

20 березня чимало людей відзначають важливий день ангела. Привітайте з іменинами близьких, яких ви поважаєте та цінуєте.
У кого іменини 20 березня, та як привітати рідних з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Day Today, сайти "Побажайко" і "Vitannya".
20 березня день ангела відзначають Олександра, Анатолія, Віктор, Віссаріон, Герман, Домніна (Домна), Євфрастія, Ефимія, Ефросин, Іван, Клавдія.
Крім цього, іменини святкують Максим, Марія, Матрона, Мирон, Микита, Партрикій, Парасковія, Родіон, Світлана, Севастян, Сергій, Феодосія, Юліанія.
Хай Ангел життя твоє оберігає,
Хай горе від тебе втікає,
Хай біди тебе не знають,
А друзі хай не забувають,
Хай щастя, радість і успіх,
Удача, ніжність, добрий сміх,
Променистими водоспадами,
Тобі супроводжують завжди!
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