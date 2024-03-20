День ангела 20 марта: как поздравить с именинами друзей и знакомых

20 марта многие отмечают важный день ангела. Поздравьте с именинами близких, которых вы уважаете и которыми дорожите.
У кого именины 20 марта и как поздравить родных с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованы источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Day Today, сайты "Пожелайко" и "Vitannya".
20 марта день ангела отмечают Александра, Анатолия, Виктор, Виссарион, Герман, Домнина (Домна), Евфрастия, Ефимия, Ефросин, Иван, Клавдия.
Кроме этого, именины празднуют Максим, Мария, Матрона, Мирон, Никита, Партрикий, Прасковья, Родион, Светлана, Севастян, Сергей, Феодосия, Юлиания.
Пусть Ангел жизнь твою оберегает,
Пусть горе от тебя убегает,
Пусть беды тебя не знают,
Друзья пускай не забывают,
Пусть счастье, радость и успех,
Удача, нежность, добрый смех,
Лучевыми водопадами,
Тебе сопровождают всегда!
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