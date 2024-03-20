День ангела 20 березня: як привітати з іменинами друзів і знайомих

20 березня чимало людей відзначають важливий день ангела. Привітайте з іменинами близьких, яких ви поважаєте та цінуєте.

У кого іменини 20 березня, та як привітати рідних з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler). Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Day Today, сайти "Побажайко" і "Vitannya".

У кого іменини 20 березня 20 березня день ангела відзначають Олександра, Анатолія, Віктор, Віссаріон, Герман, Домніна (Домна), Євфрастія, Ефимія, Ефросин, Іван, Клавдія. Крім цього, іменини святкують Максим, Марія, Матрона, Мирон, Микита, Партрикій, Парасковія, Родіон, Світлана, Севастян, Сергій, Феодосія, Юліанія. Привітання з іменинами на 20 березня Ангел небесний, який оберігає нас на світі, у кожного свій. Він охороняє і твоє життя, і твій спокій. Бажаю тобі завжди відчувати його присутність, але не за потребою, а як вірного захисника, а негаразди нехай не трапляються ніколи.

Від щирого серця вітаю тебе з днем ​​янгола і бажаю яскравих зірок на небі, які висвітлять твій шлях до втілення твоїх мрій і чудових ідей, до щирої любові, яка зігріє твоє серце, та до яскравих моментів щастя.

Від щирого серця вітаю тебе з твоїми іменинами! Бажаю, щоб успіх, удача і натхнення були надійними супутниками у всіх твоїх починаннях, а щастя, здоров’я і добробут були з тобою у щоденному житті завжди! Щоб набута з роками мудрість і накопичений життєвий досвід допомогли досягти нових висот! Нехай втіляться в життя твої найпотаємніші прагнення і бажання й ​​збільшаться миті радості та любові. Привітання до дня ангела у вірші Хай Ангел життя твоє оберігає, Хай горе від тебе втікає, Хай біди тебе не знають, А друзі хай не забувають, Хай щастя, радість і успіх, Удача, ніжність, добрий сміх, Променистими водоспадами, Тобі супроводжують завжди!