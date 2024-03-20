День ангела 20 марта: как поздравить с именинами друзей и знакомых

20 марта многие отмечают важный день ангела. Поздравьте с именинами близких, которых вы уважаете и которыми дорожите.

У кого именины 20 марта и как поздравить родных с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler). Использованы источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Day Today, сайты "Пожелайко" и "Vitannya".