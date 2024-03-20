День ангела 20 марта: как поздравить с именинами друзей и знакомых
20 марта многие отмечают важный день ангела. Поздравьте с именинами близких, которых вы уважаете и которыми дорожите.
У кого именины 20 марта и как поздравить родных с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованы источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Day Today, сайты "Пожелайко" и "Vitannya".
У кого именины 20 марта
20 марта день ангела отмечают Александра, Анатолия, Виктор, Виссарион, Герман, Домнина (Домна), Евфрастия, Ефимия, Ефросин, Иван, Клавдия.
Кроме этого, именины празднуют Максим, Мария, Матрона, Мирон, Никита, Партрикий, Прасковья, Родион, Светлана, Севастян, Сергей, Феодосия, Юлиания.
Поздравления с именинами на 20 марта
- Ангел небесный, оберегающий нас на свете, у каждого свой. Он охраняет и твою жизнь, и твое спокойствие. Желаю тебе всегда чувствовать его присутствие, но не при необходимости, а как верного защитника, а невзгоды пусть не случаются никогда.
- От всего сердца поздравляю тебя с днем ангела и желаю ярких звезд на небе, которые осветят твой путь к воплощению твоих мечтаний и замечательных идей, к искренней любви, которая согреет твое сердце, и к ярким моментам счастья.
- От всего сердца поздравляю тебя с твоими именинами! Желаю, чтобы успех, удача и вдохновение были надежными спутниками во всех твоих начинаниях, а счастье, здоровье и благополучие были с тобой в повседневной жизни всегда! Чтобы обретенная с годами мудрость и накопленный жизненный опыт помогли достичь новых высот! Пусть претворятся в жизнь твои самые сокровенные стремления и желания и увеличатся мгновения радости и любви.
Приветствие ко дню ангела в стихотворении
Пусть Ангел жизнь твою оберегает,
Пусть горе от тебя убегает,
Пусть беды тебя не знают,
Друзья пускай не забывают,
Пусть счастье, радость и успех,
Удача, нежность, добрый смех,
Лучевыми водопадами,
Тебе сопровождают всегда!
Кстати, раньше мы писали появление нового церковного календаря на март .
А также недавно рассказывали о том, когда отмечать Пасху в 2024 году .