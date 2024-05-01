День ангела 2 травня: чиї іменини припали на Чистий четвер та як красиво привітати зі святом

2 травня, на Чистий четвер, випали іменини Гліба, Бориса, Зої та інших людей. Саме тому не забувайте стежити за церковним календарем та вітати близьких з днем ангела.
У кого іменини 2 травня, а також як привітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Day Today, "Поздравок", "Happy Day".
Не забувайте привітати з іменинами цих людей:
Окрім цього, на Чистий четвер випали дні ангела тих, кого при народженні назвали так: Христофор, Єгор, Зоя, Никифор, Іван, Георгій.
"Я вас з днем ангела вітаю!
Щастя й успіхів бажаю,
Неба ясного й тепла,
Доля світла щоб була!
Не старіти, не хворіти,
Мов вогонь, завжди горіти,
В щасті до ста років жити
Та ніколи не тужити!".
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