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День ангела 2 мая: чьи именины пришлись на Чистый четверг и как красиво поздравить с праздником

Кого поздравлять с именинами 2 мая (иллюстрация: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

2 мая, на Чистый четверг, выпали именины Глеба, Бориса, Зои и других людей. Поэтому не забывайте следить за церковным календарем и поздравлять близких с днем ангела.

У кого именини 2 мая, а также поздравить с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Day Today, Поздравок, Happy Day.

У кого день ангела 2 мая

Не забывайте поздравить с именинами этих людей:

  • Глеб
  • Борис
  • Давид
  • Роман
  • Афанасий
  • Зоя.

Кроме того, на Чистый четверг выпали дни ангела тех, кого при рождении назвали так: Христофор, Егор, Зоя, Никифор, Иоанн, Георгий.

Красивые SMS на именины

  • "Желаю яркой жизни, радости, процветания и счастья, Удачи в работе, уюта в доме и легких жизненных дорог"
  • "С Днем ангела. Желаю ярких огней, мечтательных ночей, успешных дней, замечательных идей, счастливых историй, хороших друзей и легких путей к решению любой проблемы"
  • "С именинами! Желаю шикарной жизни, волшебной мечты, сладкого настроения, ослепительной улыбки от постоянного счастья и большой любви".

Душевный стих на день ангела на украинском языке

"Я вас з днем ангела вітаю!
Щастя й успіхів бажаю,
Неба ясного й тепла,
Доля світла щоб була!

Не старіти, не хворіти,
Мов вогонь, завжди горіти,
В щасті до ста років жити
Та ніколи не тужити!".

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