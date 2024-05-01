День ангела 2 мая: чьи именины пришлись на Чистый четверг и как красиво поздравить с праздником

У кого день ангела 2 мая

Не забывайте поздравить с именинами этих людей:

Глеб

Борис

Давид

Роман

Афанасий

Зоя.

Кроме того, на Чистый четверг выпали дни ангела тех, кого при рождении назвали так: Христофор, Егор, Зоя, Никифор, Иоанн, Георгий.

Красивые SMS на именины

"Желаю яркой жизни, радости, процветания и счастья, Удачи в работе, уюта в доме и легких жизненных дорог"

"С Днем ангела. Желаю ярких огней, мечтательных ночей, успешных дней, замечательных идей, счастливых историй, хороших друзей и легких путей к решению любой проблемы"

"С именинами! Желаю шикарной жизни, волшебной мечты, сладкого настроения, ослепительной улыбки от постоянного счастья и большой любви".

Душевный стих на день ангела на украинском языке

"Я вас з днем ангела вітаю!

Щастя й успіхів бажаю,

Неба ясного й тепла,

Доля світла щоб була!



Не старіти, не хворіти,

Мов вогонь, завжди горіти,

В щасті до ста років жити

Та ніколи не тужити!".