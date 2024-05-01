День ангела 2 мая: чьи именины пришлись на Чистый четверг и как красиво поздравить с праздником

2 мая, на Чистый четверг, выпали именины Глеба, Бориса, Зои и других людей. Поэтому не забывайте следить за церковным календарем и поздравлять близких с днем ангела.
У кого именини 2 мая, а также поздравить с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Day Today, Поздравок, Happy Day.
Не забывайте поздравить с именинами этих людей:
Кроме того, на Чистый четверг выпали дни ангела тех, кого при рождении назвали так: Христофор, Егор, Зоя, Никифор, Иоанн, Георгий.
"Я вас з днем ангела вітаю!
Щастя й успіхів бажаю,
Неба ясного й тепла,
Доля світла щоб була!
Не старіти, не хворіти,
Мов вогонь, завжди горіти,
В щасті до ста років жити
Та ніколи не тужити!".
К слову, раньше мы уже рассказывали, какая молитва на Чистый четверг изменит вашу судьбу и привлечет счастье.
Кроме этого, недавно стало известно, зачем класть сирень в кошелек и нужно ли ее есть "на счастье".