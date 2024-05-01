ua en ru
Ср, 01 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

День ангела 2 травня: чиї іменини припали на Чистий четвер та як красиво привітати зі святом

Середа 01 травня 2024 22:06
UA EN RU
День ангела 2 травня: чиї іменини припали на Чистий четвер та як красиво привітати зі святом Кого вітати з іменинами 2 травня (ілюстрація: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

2 травня, на Чистий четвер, випали іменини Гліба, Бориса, Зої та інших людей. Саме тому не забувайте стежити за церковним календарем та вітати близьких з днем ангела.

У кого іменини 2 травня, а також як привітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Day Today, "Поздравок", "Happy Day".

У кого день ангела 2 травня

Не забувайте привітати з іменинами цих людей:

  • Гліб
  • Борис
  • Давид
  • Роман
  • Панас
  • Зоя.

Окрім цього, на Чистий четвер випали дні ангела тих, кого при народженні назвали так: Христофор, Єгор, Зоя, Никифор, Іван, Георгій.

Красиві SMS на іменини

  • "Бажаю яскравого життя, радості, процвітання і щастя, Успіхів у роботі, затишку в домі і легких життєвих доріг"
  • "З Днем ангела. Бажаю яскравих вогнів, мрійливих ночей, успішних днів, чудових ідей, щасливих історій, хороших друзів і легких шляхів до вирішення будь-якої проблеми"
  • "З іменинами! Бажаю шикарного життя, чарівної мрії, солодкого настрою, сліпучої усмішки від постійного щастя і великого кохання".

Душевний вірш на день ангела

"Я вас з днем ангела вітаю!
Щастя й успіхів бажаю,
Неба ясного й тепла,
Доля світла щоб була!

Не старіти, не хворіти,
Мов вогонь, завжди горіти,
В щасті до ста років жити
Та ніколи не тужити!".

    До слова, раніше ми вже розповідали, яка молитва на Чистий четвер змінить вашу долю й приверне щастя.

    Окрім цього, нещодавно стало відомо, навіщо класти бузок у гаманець та чи треба його їсти "на щастя".

    Читайте РБК-Україна в Google News
    День ангела Свята
    NEWS
    Зеленський провів перестановки в обласних управліннях СБУ
    Зеленський провів перестановки в обласних управліннях СБУ