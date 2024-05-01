День ангела 2 травня: чиї іменини припали на Чистий четвер та як красиво привітати зі святом

2 травня, на Чистий четвер, випали іменини Гліба, Бориса, Зої та інших людей. Саме тому не забувайте стежити за церковним календарем та вітати близьких з днем ангела.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Day Today, "Поздравок", "Happy Day".

У кого іменини 2 травня, а також як привітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

У кого день ангела 2 травня

Не забувайте привітати з іменинами цих людей:

Гліб

Борис

Давид

Роман

Панас

Зоя.

Окрім цього, на Чистий четвер випали дні ангела тих, кого при народженні назвали так: Христофор, Єгор, Зоя, Никифор, Іван, Георгій.

Красиві SMS на іменини

"Бажаю яскравого життя, радості, процвітання і щастя, Успіхів у роботі, затишку в домі і легких життєвих доріг"

"З Днем ангела. Бажаю яскравих вогнів, мрійливих ночей, успішних днів, чудових ідей, щасливих історій, хороших друзів і легких шляхів до вирішення будь-якої проблеми"

"З іменинами! Бажаю шикарного життя, чарівної мрії, солодкого настрою, сліпучої усмішки від постійного щастя і великого кохання".

Душевний вірш на день ангела

"Я вас з днем ангела вітаю!

Щастя й успіхів бажаю,

Неба ясного й тепла,

Доля світла щоб була!



Не старіти, не хворіти,

Мов вогонь, завжди горіти,

В щасті до ста років жити

Та ніколи не тужити!".