День ангела 2 мая: чьи именины пришлись на Чистый четверг и как красиво поздравить с праздником
2 мая, на Чистый четверг, выпали именины Глеба, Бориса, Зои и других людей. Поэтому не забывайте следить за церковным календарем и поздравлять близких с днем ангела.
У кого именини 2 мая, а также поздравить с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Day Today, Поздравок, Happy Day.
У кого день ангела 2 мая
Не забывайте поздравить с именинами этих людей:
- Глеб
- Борис
- Давид
- Роман
- Афанасий
- Зоя.
Кроме того, на Чистый четверг выпали дни ангела тех, кого при рождении назвали так: Христофор, Егор, Зоя, Никифор, Иоанн, Георгий.
Красивые SMS на именины
- "Желаю яркой жизни, радости, процветания и счастья, Удачи в работе, уюта в доме и легких жизненных дорог"
- "С Днем ангела. Желаю ярких огней, мечтательных ночей, успешных дней, замечательных идей, счастливых историй, хороших друзей и легких путей к решению любой проблемы"
- "С именинами! Желаю шикарной жизни, волшебной мечты, сладкого настроения, ослепительной улыбки от постоянного счастья и большой любви".
Душевный стих на день ангела на украинском языке
"Я вас з днем ангела вітаю!
Щастя й успіхів бажаю,
Неба ясного й тепла,
Доля світла щоб була!
Не старіти, не хворіти,
Мов вогонь, завжди горіти,
В щасті до ста років жити
Та ніколи не тужити!".
К слову, раньше мы уже рассказывали, какая молитва на Чистый четверг изменит вашу судьбу и привлечет счастье.
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