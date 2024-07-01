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День ангела 2 липня: найкращі привітання для іменинників

Кого привітати з днем ангела у вівторок (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

На іменини заведено бажати щастя, любові й духовного розвитку. Окрім цього, ви можете додати власні слова й показати, наскільки людина важлива для вас.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 2 липня та як правильно вітати з днем ангела.

Кого вітати з іменинами - список

  • Арсеній.

Привітання з днем ангела прозою

З Днем Ангела! Мирного неба у твоєму житті, безмежного океану любові та спокою. Нехай твоє життя буде наповнене теплом, ніжністю та найкращими подіями, які тільки  може подарувати доля. Бажаю тобі завжди відчувати підтримку свого ангела-охоронця і знаходити радість у кожному дні.

***

Вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю знайти всередині себе величезний запас віри у власні сили та можливості. Нехай кожен твій крок буде легким, а кожен момент життя - неповторним. Будь щасливий і нехай життя дарує лише приємні сюрпризи!

***

З Днем Ангела! Бажаю тобі миру в серці, щастя в кожному дні та натхнення знаходити красу навколо. Навіть у важкі часи, нехай ангельське світло освітлює твій шлях, наповнюючи теплом надії та віри у власні сили. Нехай кожен новий день приносить тобі радість, а твоя душа завжди буде переповнена любов'ю і спокоєм.

***

Вітаю з Днем Ангела! Бажаю тобі знайти відпочинок у душі, зберегти мир серед турбот і бачити красу у кожній дрібниці.

***

З Днем Ангела! Сьогодні день світла, тепла та надії, і я хочу побажати тобі миру в душі, щастя в серці та віри в чарівне майбутнє. Нехай крила твого ангела розкривають перед тобою дорогу до щасливого майбутнього. Будь завжди під його захистом і відчувай підтримку в кожній миті життя!

Красиві вірші на іменини

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Імениннику дарунки

Тільки вищого гатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

***

В день Ваших іменин

Бажаємо настрою гарного,

Здоров'я міцного, щастя рясного,

Неба блакитного, сонця привітного.

Буяє весною душі теплота,

Здоров'я міцніє і радість розквітне,

Навік не згасає людська доброта.

Нехай пісні всі милозвучні

Для Вас лунають знов і знов,

Хай будуть в серці нерозлучні

Надія, Віра і Любов!

Раніше ми писали про те, коли будемо святкувати яблучний, медовий та горіховий Спас.

Читайте також 4 важливих правила, які всі повинні дотримуватись у церкві з поясненнями.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар УПЦ, Велика українська енциклопедія, "Гумореска".

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