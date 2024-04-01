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День ангела 2 квітня. Як красиво та оригінально вітати з іменинами

У кого іменини 2 квітня (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Не забувайте вітати з іменинами людей, яких ви любите та цінуєте. Побажайте на день ангела усього найкращого, це можна зробити у прозі та віршах.

Кого вітати з іменинами 2 квітня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання новини було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "ОГО.ua", "Апостроф".

У кого день ангела 2 квітня

Іменинники цього дня: Георгій, Григорій, Єгор, Юхим, Сава.

Як красиво привітати з днем ангела

  • "Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай яскравими фарбами, ароматними квітами, щасливими хвилинами, добрими новинами, веселими ідеями, вірними друзями і великою любов’ю буде завжди сповнене твоє життя!"
  • "У День Ангела бажаю щирих сердечних поривів, віри в краще і душевної благодаті. Нехай твій ангел вберігає тебе від всього лихого і подарує своє благословення"
  • "Вітаю з Днем Ангела. Нехай твій шлях і далі йде світлою смугою і доброю дорогою, хай ангел прикриє тебе від життєвих негараздів і напастей, нехай твої великі вчинки і добрі справи заслужать вірну любов і справжнє щастя!".

Вірші на іменини

"Щоб Ваше здоров'я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде"

***

"Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!"

***

"Хай Ангел-Хранитель вночі
Запалить тобі три свічі...
Перша свіча - за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга - за доброту,
правду і прямоту...
Третя свіча - оберіг
Від всіх негараздів і лих".

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