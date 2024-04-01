День ангела 2 апреля. Как красиво и оригинально поздравлять с именинами

Не забывайте поздравлять с именинами людей, которых вы любите и цените. Пожелайте на день ангела всего лучшего, это можно сделать в прозе и стихах.
Кого поздравлять с именинами 2 апреля, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании новости были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты "ОГО.ua", "Апостроф".
Именинники в этот день: Георгий, Григорий, Егор, Ефим, Савва.
"Щоб Ваше здоров'я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде"
***
"Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!"
***
"Хай Ангел-Хранитель вночі
Запалить тобі три свічі...
Перша свіча - за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга - за доброту,
правду і прямоту...
Третя свіча - оберіг
Від всіх негараздів і лих".
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