День ангела 2 апреля. Как красиво и оригинально поздравлять с именинами

У кого день ангела 2 апреля

Именинники в этот день: Георгий, Григорий, Егор, Ефим, Савва.

Как красиво поздравить с днем ангела

"Поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть яркими красками, ароматными цветами, счастливыми минутами, добрыми новостями, веселыми идеями, верными друзьями и большой любовью будет всегда полна твоя жизнь!"

"В День Ангела желаю искренних сердечных порывов, веры в лучшее и душевное благодати. Пусть твой ангел бережет тебя от всего злого и подарит свое благословение"

"Поздравляю с Днем Ангела. Пусть твой путь и дальше идет светлой полосой и добрым путем, пусть ангел укроет тебя от жизненных невзгод и напастей, пусть твои великие поступки и добрые дела заслужат верную любовь и истинное счастье!".

Стихи на именины на украинском языке

"Щоб Ваше здоров'я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже Вас від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня з Вами буде"

***

"Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!"

***

"Хай Ангел-Хранитель вночі

Запалить тобі три свічі...

Перша свіча - за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга - за доброту,

правду і прямоту...

Третя свіча - оберіг

Від всіх негараздів і лих".