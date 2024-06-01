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День ангела 2 червня: душевні привітання з іменинами у віршах чи своїми словами

Субота 01 червня 2024 22:02
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День ангела 2 червня: душевні привітання з іменинами у віршах чи своїми словами Кого вітати з іменинами 2 червня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Привітання з іменинами можуть бути простими або душевними, веселими або щемливими. Головне - бажати від усього серця, щиро та з теплом.

Кого привітати з днем ангела 2 червня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Іменинники неділі

Цього дня на привітання чекатимуть:

  • Юліана
  • Дмитро
  • Костянтин
  • Іван
  • Ян
  • Уляна
  • Марія.

Душевні СМС на день ангела

  • "Нехай твоє життя буде яскравим, як весняний сонячний день, і теплим, як літній дощ! З днем ангела!"
  • "Щирі вітання з іменинами! Нехай твої мрії здійснюються, наче за допомогою магії, а наступні будуть ще масштабнішими!"
  • "Бажаємо тобі бути натхненним, як поет, сміливим, як гірський альпініст, і щасливим, як дитина. З днем ангела!"
  • "Щиро вітаємо з іменинами! Нехай твій шлях буде освітленим зірками успіху, а щастя нехай супроводжує завжди і повсюди!"
  • "Бажаю тобі невичерпного натхнення, яке буде мотивувати тебе йти до твоїх мрій та досягати твоїх цілей. З іменинами!".

Красивий вірш для іменинника

"Тобі бажаю позитиву,
Грошей багато, креативу,
Ще нескінченної удачі,
На морі десь прикольну дачу.
Щоби на ранок не хворіти
Ну і, звичайно, не старіти!

З іменинами!".

До слова, раніше ми вже називали 4 важливих правила, які всі повинні дотримуватись у церкві.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, чому не можна дарувати парну кількість квітів.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "ТопВітання", "Гумореска".

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