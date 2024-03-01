День ангела 2 березня: щирі привітання, які вразять усіх до сліз

Кожного дня хтось святкує день ангела. І якщо ви хочете приємно здивувати свого друга, колегу або ж кохану людину - дізнайтеся, коли у когось з них іменини.

Хто святкує 2 березня день ангела і як душевно привітати іменинників у віршах чи прозі, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, "Твій світ".