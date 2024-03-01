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День ангела 2 березня: щирі привітання, які вразять усіх до сліз

П'ятниця 01 березня 2024 22:01
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День ангела 2 березня: щирі привітання, які вразять усіх до сліз У кого день ангела 2 березня (фото: GettyImages)
Автор: Поліна Іваненко

Кожного дня хтось святкує день ангела. І якщо ви хочете приємно здивувати свого друга, колегу або ж кохану людину - дізнайтеся, коли у когось з них іменини.

Хто святкує 2 березня день ангела і як душевно привітати іменинників у віршах чи прозі, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, "Твій світ".

У кого день ангела 2 березня

Цього дня обов'язково привітайте з іменинами людей, які отримали одне з таких імен: Агафон, Арсеній, Богдан, Євдокія, Микола, Сава, Федот.

Окрім цього, підготуйте щирі побажання для тих, кого звуть так: Маріанна, Мар'яна, Мина, Парфутій, Пилип, Роман, Федір.

Душевні привітання з іменинами

  • "Щиро вітаю тебе з красивим святом - Днем ангела! Хочу в цей день побажати тобі тільки одного: хай твій Ангел-охоронець допомагає тобі летіти, навіть якщо твої крила опускаються вниз!"
  • "Нехай життя дарує тобі побільше яскравих моментів та посмішок, а всі твої найсміливіші бажання збуваються! Бажаю, щоб твій ангел не покидав тебе, щоб у твоєму домі завжди панували щастя, любов і розуміння. Нехай тебе оточують тільки щирі, вірні, надійні друзі та добрі люди!"
  • "Прийми найщиріші вітання з Днем ангела! Бажаю, щоб твоє світле й радісне життя було наповнене любов’ю до ближніх, щастям, здоров’ям та добробутом. Нехай близькі завжди радують, друзі будуть поруч і все в житті складається вдало, а твій ангел ніколи за тебе не червоніє!".

Щемливе привітання з днем ангела у віршах

"Тобі з іменинами шлю я вітання,
Хай стануть реальністю всі сподівання!
Хай Ангел завжди тебе зберігає,
В усьому постійно тобі помагає!
Нехай сам Господь із блакитного неба
Тобі посилає усе, чого треба!
Бажаю, щоб щастя рікою лилося,
І все, що задумаєш, легко вдалося!"

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