День ангела 2 марта: искренние поздравления, которые поразят всех до слез
Каждый день кто-то празднует день ангела. И если вы хотите приятно удивить своего друга, коллегу или же любимого человека - узнайте, когда у кого-то из них именины.
Кто празднует 2 марта день ангела и как душевно поздравить именинников в стихах или в прозе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, "Твій світ".
У кого день ангела 2 марта
В этот день обязательно поздравьте с именинами людей, получивших одно из таких имен: Агафон, Арсений, Богдан, Евдокия, Николай, Савва, Федот.
Кроме этого, подготовьте искренние пожелания тем, кого зовут так: Марианна, Марьяна, Мина, Парфутий, Филипп, Роман, Федор.
Душевные поздравления с именинами
- "Искренне поздравляю тебя с красивым праздником - Днем ангела! Хочу в этот день пожелать тебе только одного: пусть твой Ангел-хранитель помогает тебе лететь, даже если твои крылья опускаются вниз!"
- "Пусть жизнь дарит тебе побольше ярких моментов и улыбок, а все самые смелые желания сбываются! Желаю, чтобы твой ангел не покидал тебя, чтобы в твоем доме всегда царили счастье, любовь и понимание. Пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди!"
- "Прими самые искренние поздравления с Днем ангела! Желаю, чтобы твоя светлая и радостная жизнь была наполнена любовью к ближним, счастьем, здоровьем и благополучием. Пусть близкие всегда радуют, друзья будут рядом и все в жизни складывается удачно, а твой ангел никогда за тебя не краснеет!"
Щемящее поздравление с днем ангела в стихах на украинском языке
"Тобі з іменинами шлю я вітання,
Хай стануть реальністю всі сподівання!
Хай Ангел завжди тебе зберігає,
В усьому постійно тобі помагає!
Нехай сам Господь із блакитного неба
Тобі посилає усе, чого треба!
Бажаю, щоб щастя рікою лилося,
І все, що задумаєш, легко вдалося!"
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