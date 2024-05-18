День ангела 19 травня: ніжні та веселі привітання з іменинами для будь-якої людини

Привітання з іменинами можуть бути ніжними, щемливими, або ж веселими та позитивними. Обирайте варіант та емоцію залежно від того, кого плануєте здивувати побажаннями на день ангела.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Top Words, "Радіо Трек".

У кого іменини 19 травня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

"Свят в календарі багато. Та сьогодні твоє свято - Наймиліше від усіх: Привітання й дружній сміх - Все - тобі, усе - для тебе! Поглядає ангел з неба, На твоє веселе свято, Й ніби хоче нагадати, Що заступник в тебе є, На ім'я, як і твоє".

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