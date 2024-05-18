День ангела 19 травня: ніжні та веселі привітання з іменинами для будь-якої людини
Привітання з іменинами можуть бути ніжними, щемливими, або ж веселими та позитивними. Обирайте варіант та емоцію залежно від того, кого плануєте здивувати побажаннями на день ангела.
У кого іменини 19 травня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Top Words, "Радіо Трек".
Кого вітати з днем ангела у неділю
Іменинники 19 травня:
- Анастасія
- Павло
- Василь
- Іван
- Матвій
- Дмитро
- Андрій
- Максим
- Віктор
- Сергій
- Олександр
- Григорій.
Універсальне привітання з іменинами в SMS
- "Кожна людина в світі ніколи не буде одна, тому що є той, хто буде поруч завжди - Ангел Хранитель. Сьогодні я вітаю Вас з днем ангела. Я бажаю Вам всього найкращого і світлого. Нехай доля радує приємними подарунками, а небесна сила допомагає в визначений час. Зі святом!"
- "Ангел поруч, він посміхається і обіцяє завжди бути з тобою. Не переставай в нього вірити і нехай молитва до нього зробить світ навколо світліше! З іменинами!"
- "Вітаю з днем вашого янгола! Нехай Господь благословить вас та ваш будинок, збереже від падіння і освітить життєвий шлях. Нехай подарує багато щасливих моментів, а також спокутує в благодаті".
Ніжний вірш на день ангела
"Свят в календарі багато.
Та сьогодні твоє свято -
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх -
Все - тобі, усе - для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім'я, як і твоє".
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