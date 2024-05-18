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День ангела 19 травня: ніжні та веселі привітання з іменинами для будь-якої людини

Субота 18 травня 2024 22:02
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День ангела 19 травня: ніжні та веселі привітання з іменинами для будь-якої людини Кого вітати з днем ангела 19 травня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Привітання з іменинами можуть бути ніжними, щемливими, або ж веселими та позитивними. Обирайте варіант та емоцію залежно від того, кого плануєте здивувати побажаннями на день ангела.

У кого іменини 19 травня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Top Words, "Радіо Трек".

Кого вітати з днем ангела у неділю

Іменинники 19 травня:

  • Анастасія
  • Павло
  • Василь
  • Іван
  • Матвій
  • Дмитро
  • Андрій
  • Максим
  • Віктор
  • Сергій
  • Олександр
  • Григорій.

Універсальне привітання з іменинами в SMS

  • "Кожна людина в світі ніколи не буде одна, тому що є той, хто буде поруч завжди - Ангел Хранитель. Сьогодні я вітаю Вас з днем ​​ангела. Я бажаю Вам всього найкращого і світлого. Нехай доля радує приємними подарунками, а небесна сила допомагає в визначений час. Зі святом!"
  • "Ангел поруч, він посміхається і обіцяє завжди бути з тобою. Не переставай в нього вірити і нехай молитва до нього зробить світ навколо світліше! З іменинами!"
  • "Вітаю з днем ​​вашого янгола! Нехай Господь благословить вас та ваш будинок, збереже від падіння і освітить життєвий шлях. Нехай подарує багато щасливих моментів, а також спокутує в благодаті".

Ніжний вірш на день ангела

"Свят в календарі багато.
Та сьогодні твоє свято -
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх -
Все - тобі, усе - для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім'я, як і твоє".

До слова, раніше ми розповідали, в якому гаманці завжди будуть гроші.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, які цифри на купюрах приносять багатство та захистять від злиднів.

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