День ангела 19 лютого: найкращі привітання для іменинників у віршах і не тільки

У кого іменини 19 лютого

Привітайте з днем ангела людей з такими іменами: Вакула, Марта, Севастян, Марфа, Максим, Микита, Юліан, Василь, Іван.

Окрім цього, іменини святкуватимуть: Архип, Богдан, Дмитро, Євген, Макар, Теодор, Федір.

Як назвати дитину 18 лютого

Звісно, ви можете обрати імена зі списків вище. Також придивіться до оригінальних та цікавих варіантів для дівчат: Агнія, Римма, Ксенія, Інна, Євдокія, Анна, Агафія.

Як назвати хлопчика у лютому? Варіантів безліч, серед них: Віктор, Віталій, Фелікс, Роман, Захар, Павло, Давид.

Привітання з днем ангела

"Радості і світла, любові і тепла бажаємо тобі в день твоїх іменин! Йди по життю з юним серцем, ніколи не сумуй, відкривай нові горизонти! Нехай поруч будуть ті, кого ти любиш!"

"Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай цей день буде для тебе найрадіснішим і наповненим Божою присутністю!"

"Іменини – це свято душі, що несе в собі велике тепло, яке зберігається в серці людини все життя. Це свято ангела, який оберігає тебе з народження і до смерті. Я хочу побажати твоєму ангелу, щоб у нього було якомога менше роботи, а у тебе якомога менше неприємностей і бід".

Привітання з днем ангела у віршах

"Щоб Ваше здоров'я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже Вас від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня з Вами буде".