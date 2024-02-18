День ангела 19 февраля: лучшие поздравления для именинников в стихах и не только

19 февраля вы можете поздравить с именинами людей, которым родители дали популярные или оригинальные имена. Каждый день кто-то празднует день ангела, и эта дата очень важна, поэтому подготовьте теплые слова для друзей и близких с именами из списков ниже.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, у кого день ангела 18 февраля, как поздравить с именинами в прозе и стихах, а также как назвать ребенка в этот день.
При подготовке материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, "Апостроф", "Вітання in UA", "Гумореска".
Поздравьте с днем ангела людей со следующими именами: Вакула, Марта, Севастян, Марфа, Максим, Никита, Юлиан, Василий, Иван.
Кроме того, именины будут праздновать: Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Теодор, Федор.
Конечно, можно выбрать имена из списков выше. Также присмотритесь к оригинальным и интересным вариантам для девочек: Агния, Римма, Ксения, Инна, Евдокия, Анна, Агафья.
Как назвать мальчика в феврале? Вариантов множество, среди них: Виктор, Виталий, Феликс, Роман, Захар, Павел, Давид.
"Щоб Ваше здоров'я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде".
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