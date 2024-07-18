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День ангела 19 липня: файні привітання з іменинами для друзів або родичів

Четвер 18 липня 2024 22:00
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День ангела 19 липня: файні привітання з іменинами для друзів або родичів Кого привітати з днем ангела у п'ятницю (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

На іменини можна побажати людині, що отримує ваші привітання, не лише щастя, а й досягнення мрій та значних успіхів. Найголовніше - робити це з щирістю і від душі.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 19 липня та як правильно вітати з днем ангела.

Кого вітати з іменинами - список

  • Роман
  • Григорій
  • Дмитро
  • Степан
  • Євгенія.

Привітання з днем ангела прозою

З Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе від негараздів, а зірки на небі світять для тебе найяскравіше. Бажаю, щоб твоє життя було яскравим і насиченим, як палітра кольорів, і нехай воно продовжує розквітати, як найкрасивіший сад у твоєму серці.

***

Вітаю з особливим днем! Нехай кожен момент твого життя буде як захоплива подорож, де кожен крок наповнений радістю та теплом. Бажаю, щоб кожен новий день відкривав нові можливості, а кожен вечір приносив спокій і гармонію у душу.

***

З Днем Ангела! Бажаю, щоб твоє серце завжди відчувало любов і розуміння, а душа літала високо, переповнена крилатими мріями.

***

Вітаю з Днем Ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде місце для радості, сміху та натхнення. Нехай твої мрії сягають висот, подібних до безмежного неба, а кожен день приносить радість у найдрібніших деталях. Бажаю тобі світлого майбутнього, сповненого позитиву та яскравих моментів.

***

З Днем Ангела! Нехай твій день буде як яскраве сонце на небі, що проганяє усі хмари. Бажаю, щоб кожна мить принесла тобі радість і щастя!

Красиві вірші на іменини

Сьогодні в тебе іменини, вітаємо ми щиро,

Тобі бажаєм море щастя і доброти і миру,

Хай кожен день тебе лиш світлом і сонцем зустрічає

А доброта твоє серденько завжди хай зігріває.

Хай радість обіймає душу твою

Хай все погане оминає тебе стороною

Хай Господь Бог тебе від бід оберігає

Щасливу долю з неба щиро посилає.

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Імениннику дарунки

Тільки вищого гатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

Раніше ми публікували чому в церкві під час молитви хочеться позіхати.

Також читайте чому насправді померлим закривають очі та інші забобони про смерть.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, УПЦ Благовіст, "Гумореска".

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