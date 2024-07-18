День ангела 19 июля: прекрасные поздравления с именинами для друзей или родственников
На именины можно пожелать человеку, получающему ваши приветствия, не только счастье, но и достижение мечтаний и значительных успехов. Самое главное - делать это с искренностью и от души.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 19 июля и как правильно поздравлять с днем ангела.
Кого поздравлять с именинами - список
- Роман
- Григорий
- Дмитрий
- Степан
- Евгения.
Поздравление с днем ангела прозой
С Днем Ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда оберегает тебя от невзгод, а звезды на небе светят для тебя ярче. Желаю, чтобы твоя жизнь была яркой и насыщенной, как цветовая палитра, и пусть она продолжает расцветать, как самый красивый сад в твоем сердце.
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Поздравляю с особым днем! Пусть каждый момент твоей жизни будет как увлекательное путешествие, где каждый шаг наполнен радостью и теплом. Желаю, чтобы каждый новый день открывал новые возможности, а каждый вечер приносил покой и гармонию в душу.
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С Днем Ангела! Желаю, чтобы твое сердце всегда чувствовало любовь и понимание, а душа летала высоко, наполненная крылатыми мечтами.
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Поздравляю с Днем Ангела! Пусть в твоей жизни всегда будет место радости, смеху и вдохновению. Пусть твои мечты достигают высот, подобных безграничному небу, а каждый день доставляет радость в мельчайших деталях. Желаю тебе светлого будущего, исполненного позитива и ярких моментов.
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С Днем Ангела! Пусть твой день будет как яркое солнце на небе, прогоняющем все облака. Желаю, чтобы каждый миг принес тебе радость и счастье!
Красивые стихи на именины
Сьогодні в тебе іменини, вітаємо ми щиро,
Тобі бажаєм море щастя і доброти і миру,
Хай кожен день тебе лиш світлом і сонцем зустрічає
А доброта твоє серденько завжди хай зігріває.
Хай радість обіймає душу твою
Хай все погане оминає тебе стороною
Хай Господь Бог тебе від бід оберігає
Щасливу долю з неба щиро посилає.
***
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Імениннику дарунки
Тільки вищого гатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, УПЦ "Благовіст", "Гумореска".