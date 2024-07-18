День ангела 19 июля: прекрасные поздравления с именинами для друзей или родственников

На именины можно пожелать человеку, получающему ваши приветствия, не только счастье, но и достижение мечтаний и значительных успехов. Самое главное - делать это с искренностью и от души.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 19 июля и как правильно поздравлять с днем ангела.

Кого поздравлять с именинами - список

Роман

Григорий

Дмитрий

Степан

Евгения.

Поздравление с днем ангела прозой

С Днем Ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда оберегает тебя от невзгод, а звезды на небе светят для тебя ярче. Желаю, чтобы твоя жизнь была яркой и насыщенной, как цветовая палитра, и пусть она продолжает расцветать, как самый красивый сад в твоем сердце.

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Поздравляю с особым днем! Пусть каждый момент твоей жизни будет как увлекательное путешествие, где каждый шаг наполнен радостью и теплом. Желаю, чтобы каждый новый день открывал новые возможности, а каждый вечер приносил покой и гармонию в душу.

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С Днем Ангела! Желаю, чтобы твое сердце всегда чувствовало любовь и понимание, а душа летала высоко, наполненная крылатыми мечтами.

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Поздравляю с Днем Ангела! Пусть в твоей жизни всегда будет место радости, смеху и вдохновению. Пусть твои мечты достигают высот, подобных безграничному небу, а каждый день доставляет радость в мельчайших деталях. Желаю тебе светлого будущего, исполненного позитива и ярких моментов.

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С Днем Ангела! Пусть твой день будет как яркое солнце на небе, прогоняющем все облака. Желаю, чтобы каждый миг принес тебе радость и счастье!

Красивые стихи на именины

Сьогодні в тебе іменини, вітаємо ми щиро,

Тобі бажаєм море щастя і доброти і миру,

Хай кожен день тебе лиш світлом і сонцем зустрічає

А доброта твоє серденько завжди хай зігріває.

Хай радість обіймає душу твою

Хай все погане оминає тебе стороною

Хай Господь Бог тебе від бід оберігає

Щасливу долю з неба щиро посилає.

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Імениннику дарунки

Тільки вищого гатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!