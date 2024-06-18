День ангела 19 червня: як правильно вітати з іменинами та побажання

День ангела в сучасному світі святкують багато хто. Це гарний привід зустрітися або зателефонувати близьким і друзям, показуючи їх важливість та цінність для вас.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 18 червня.
Вітаю з іменинами! Бажаю тобі безмежної радості, щастя і море позитиву. Нехай кожен день приносить тобі щастя, а ангели-охоронці оберігають від усього поганого. Бажаю, щоб життя було сповнене коханням, а твоя душа завжди була чистою. Нехай це свято принесе безліч щасливих моментів!
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З Днем Ангела! Бажаю щастя, міцного здоров'я та безмежної любові! Нехай ангели завжди ведуть тебе до світлого майбутнього, даруючи мудрість і спокій.
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Зі святом! Бажаю тобі отримати найкращі дарунки від долі: безмежну любов, щасливі моменти та здійснення всіх мрій! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігаючи від усяких негараздів і направляючи до щастя!
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З Днем Ангела! Нехай цей особливий день буде наповнений світлом, теплом і відчуттям щастя. Нехай кожен твій крок супроводжує удача, а серце буде наповнене радістю та любов'ю. Отримуй задоволення від свого життя!
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Сьогодні твоє свято, день ангела! Нехай цей день принесе в твоє життя лише радість, щастя та нові світлі почуття. Бажаю, щоб з тобою поряд завжди були щастя, кохання та удача.
Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.
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Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у тебе іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось лиш одного!
***
Яскраве сонечко всміхається Тобі,
А стежку застеляють ніжні квіти.
У небі хмаринки ніжно-голубі,
І усмішкою вабить літо.
І Ти, мов квіточка ясна,
В цей світлий день святкуєш іменини.
Чарівна усмішка Твоя
Дарує радість щохвилини.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, коли святкуватимемо яблучний, медовий та горіховий Спас.
Окрім цього, раніше ми вже розповідали, коли свято Петра і Павла за новим календарем.
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Побажайко" та "Ого".