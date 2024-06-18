День ангела 19 июня: как правильно поздравлять с именинами и пожелания

День ангела в современном мире празднуют многие. Это хороший повод встретиться или позвонить по телефону близким и друзьям, показывая их важность и ценность для вас.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 18 июня.
Поздравляю с именинами! Желаю тебе безграничной радости, счастья и моря позитива. Пусть каждый день приносит тебе счастье, а ангелы-хранители оберегают от всего плохого. Желаю, чтобы жизнь была полна любви, а твоя душа всегда была чиста. Пусть этот праздник принесет множество счастливых моментов!
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С Днем Ангела! Желаю счастья, крепкого здоровья и безграничной любви! Пусть ангелы всегда ведут тебя к светлому будущему, даря мудрость.
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С праздником! Желаю тебе получить лучшие подарки от судьбы: безграничную любовь, счастливые моменты и исполнение всех мечтаний! Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом, оберегая от всяких невзгод и направляя к счастью!
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С Днем Ангела! Пусть этот особенный день будет наполнен светом, теплом и ощущением счастья. Пусть каждый твой шаг сопровождает удача, а сердце будет наполнено радостью и любвью. Получай удовольствие от своей жизни!
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Сегодня твой праздник, день ангела! Пусть этот день принесет в твою жизнь только радость, счастье и новые светлые чувства. Желаю, чтобы с тобой рядом всегда были счастье, любовь и удача.
Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.
***
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у тебе іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось лиш одного!
***
Яскраве сонечко всміхається Тобі,
А стежку застеляють ніжні квіти.
У небі хмаринки ніжно-голубі,
І усмішкою вабить літо.
І Ти, мов квіточка ясна,
В цей світлий день святкуєш іменини.
Чарівна усмішка Твоя
Дарує радість щохвилини.
Напомним, недавно стало известно, когда будем праздновать яблочный, медовый и ореховый Спас.
Кроме того, раньше мы уже рассказывали, когда праздник Петра и Павла по новому календарю.
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Побажайко " и "Ого ".