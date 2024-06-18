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День ангела 19 июня: как правильно поздравлять с именинами и пожелания

Кого поздравить с днем ангела в среду (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

День ангела в современном мире празднуют многие. Это хороший повод встретиться или позвонить по телефону близким и друзьям, показывая их важность и ценность для вас.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 18 июня.

Кого поздравлять с именинами - список

  • Григорий
  • Василий
  • Никита
  • Иван
  • Семен
  • Теодор
  • Степан
  • Ксения
  • Федор
  • Иоанн.

Поздравление с днем ангела прозой

Поздравляю с именинами! Желаю тебе безграничной радости, счастья и моря позитива. Пусть каждый день приносит тебе счастье, а ангелы-хранители оберегают от всего плохого. Желаю, чтобы жизнь была полна любви, а твоя душа всегда была чиста. Пусть этот праздник принесет множество счастливых моментов!

***

С Днем Ангела! Желаю счастья, крепкого здоровья и безграничной любви! Пусть ангелы всегда ведут тебя к светлому будущему, даря мудрость.

***

С праздником! Желаю тебе получить лучшие подарки от судьбы: безграничную любовь, счастливые моменты и исполнение всех мечтаний! Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом, оберегая от всяких невзгод и направляя к счастью!

***

С Днем Ангела! Пусть этот особенный день будет наполнен светом, теплом и ощущением счастья. Пусть каждый твой шаг сопровождает удача, а сердце будет наполнено радостью и любвью. Получай удовольствие от своей жизни!

***

Сегодня твой праздник, день ангела! Пусть этот день принесет в твою жизнь только радость, счастье и новые светлые чувства. Желаю, чтобы с тобой рядом всегда были счастье, любовь и удача.

Красивые стихи на именины

Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у тебе іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось лиш одного!

***

Яскраве сонечко всміхається Тобі,

А стежку застеляють ніжні квіти.

У небі хмаринки ніжно-голубі,

І усмішкою вабить літо.

І Ти, мов квіточка ясна,

В цей світлий день святкуєш іменини.

Чарівна усмішка Твоя

Дарує радість щохвилини.

Напомним, недавно стало известно, когда будем праздновать яблочный, медовый и ореховый Спас.

Кроме того, раньше мы уже рассказывали, когда праздник Петра и Павла по новому календарю.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Побажайко " и "Ого ".

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