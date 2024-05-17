День ангела 18 травня: привітання з іменинами, які сподобаються усім

Іменини часто плутають з днем народження, але це зовсім різні свята, і вони часто випадають не на одну дату. Саме тому не забувайте стежити за церковним календарем, аби вчасно привітати близьку людину.
У кого іменини 18 травня, а також як красиво привітати та розчулити щирими побажаннями, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Рівне1", "Гумореска".
На побажання чекатимуть люди, які при народженні отримали такі імена:
"Ім'я дивовижне на світі існує,
І скажемо щиро - найкращим пасує.
І той, кому Бог це ім'я посилає,
В житті наче зіронька ясная сяє.
То ж хочу нині я тобі побажати
Тепло щирих друзів в житті відчувати,
Коханою бути, любов дарувати!
З Днем Ангела!"
***
"Нехай янголятко з небес вниз зійде,
В долонях маленьких любов принесе,
Метеликом ніжним у грудях твоїх,
Кохання яскраве хай вічно горить"
***
"Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров‘я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!".
"Від душі вітаю тебе з Днем ангела і бажаю яскравих зірок на небі, які висвітлюють твій шлях до мрій, доброї удачі й чудових ідей, щирої любові, великих надій і яскравих моментів щастя"
"У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах - домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжувала удача, процвітання і успіх"
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