День ангела 18 травня: привітання з іменинами, які сподобаються усім

Кого вітати з днем ангела 18 травня

На побажання чекатимуть люди, які при народженні отримали такі імена:

Олександра

Андрій

Богдан

Василь

Денис

Клавдія

Христина

Лев

Фаїна

Юлія.

Вірші на іменини

"Ім'я дивовижне на світі існує,

І скажемо щиро - найкращим пасує.

І той, кому Бог це ім'я посилає,

В житті наче зіронька ясная сяє.

То ж хочу нині я тобі побажати

Тепло щирих друзів в житті відчувати,

Коханою бути, любов дарувати!

З Днем Ангела!"

***

"Нехай янголятко з небес вниз зійде,

В долонях маленьких любов принесе,

Метеликом ніжним у грудях твоїх,

Кохання яскраве хай вічно горить"

***

"Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров‘я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!".

Прикольні SMS на день ангела