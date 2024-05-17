День ангела 18 мая: поздравления с именинами, которые понравятся всем

Кого поздравить с днем ангела 18 мая

Пожеланий будут ждать люди, которые при рождении получили следующие имена:

Александра

Андрей

Богдан

Василий

Денис

Клавдия

Кристина

Лев

Фаина

Юлия.

Стихи на именины на украинском языке

"Ім'я дивовижне на світі існує,

І скажемо щиро - найкращим пасує.

І той, кому Бог це ім'я посилає,

В житті наче зіронька ясная сяє.

То ж хочу нині я тобі побажати

Тепло щирих друзів в житті відчувати,

Коханою бути, любов дарувати!

З Днем Ангела!"

***

"Нехай янголятко з небес вниз зійде,

В долонях маленьких любов принесе,

Метеликом ніжним у грудях твоїх,

Кохання яскраве хай вічно горить"

***

"Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров‘я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!".

Прикольные SMS на день ангела