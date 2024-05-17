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День ангела 18 мая: поздравления с именинами, которые понравятся всем

Кого поздравлять с именинами 18 мая (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Именины часто путают с днем рождения, но это совсем разные праздники, и они часто выпадают не на одну дату. Поэтому не забывайте следить за церковным календарем, чтобы вовремя поздравить близкого человека.

У кого именины 18 мая, а также как красиво поздравить и умилять искренними пожеланиями, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Рівне1", "Гумореска".

Кого поздравить с днем ангела 18 мая

Пожеланий будут ждать люди, которые при рождении получили следующие имена:

  • Александра
  • Андрей
  • Богдан
  • Василий
  • Денис
  • Клавдия
  • Кристина
  • Лев
  • Фаина
  • Юлия.

Стихи на именины на украинском языке

"Ім'я дивовижне на світі існує,
І скажемо щиро - найкращим пасує.
І той, кому Бог це ім'я посилає,
В житті наче зіронька ясная сяє.
То ж хочу нині я тобі побажати
Тепло щирих друзів в житті відчувати,
Коханою бути, любов дарувати!
З Днем Ангела!"

***

"Нехай янголятко з небес вниз зійде,
В долонях маленьких любов принесе,
Метеликом ніжним у грудях твоїх,
Кохання яскраве хай вічно горить"

***

"Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров‘я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!".

Прикольные SMS на день ангела

  • "От души поздравляю тебя с Днем ангела и желаю ярких звезд на небе, которые освещают твой путь к мечтам, доброй удаче и замечательным идеям, искренней любви, больших надежд и ярких моментов счастья"

  • "В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах - домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождала удача, процветание и успех"

  • "От души поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть этот день будет для тебя действительно радостным и наполненным Божьим присутствием!".
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