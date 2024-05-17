День ангела 18 мая: поздравления с именинами, которые понравятся всем

Именины часто путают с днем рождения, но это совсем разные праздники, и они часто выпадают не на одну дату. Поэтому не забывайте следить за церковным календарем, чтобы вовремя поздравить близкого человека.
У кого именины 18 мая, а также как красиво поздравить и умилять искренними пожеланиями, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Рівне1", "Гумореска".
Пожеланий будут ждать люди, которые при рождении получили следующие имена:
"Ім'я дивовижне на світі існує,
І скажемо щиро - найкращим пасує.
І той, кому Бог це ім'я посилає,
В житті наче зіронька ясная сяє.
То ж хочу нині я тобі побажати
Тепло щирих друзів в житті відчувати,
Коханою бути, любов дарувати!
З Днем Ангела!"
***
"Нехай янголятко з небес вниз зійде,
В долонях маленьких любов принесе,
Метеликом ніжним у грудях твоїх,
Кохання яскраве хай вічно горить"
***
"Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров‘я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!".
"От души поздравляю тебя с Днем ангела и желаю ярких звезд на небе, которые освещают твой путь к мечтам, доброй удаче и замечательным идеям, искренней любви, больших надежд и ярких моментов счастья"
"В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах - домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождала удача, процветание и успех"
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