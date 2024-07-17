День ангела 18 липня: теплі та чуттєві побажання на іменини

Кого вітати з іменинами - список

Іван

Степан

Афанасій

Омелян.

Привітання з днем ангела прозою

З Днем Ангела! Нехай цей день буде таким же чарівним, як і ти. Бажаю, щоб він приніс багато усмішок, радості та моменти справжнього щастя. Нехай кожна мить буде наповнена теплом, любов'ю і гармонією, а час пливе легко і приємно.

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З найсвітлішим святом тебе, з Днем Ангела! Бажаю, щоб цей день приніс тобі все, що ти мрієш і ще трошки більше! Нехай це свято звучить як симфонія щастя, де кожен акорд твоєї долі додає нових вражень і радості.

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З Днем Ангела! Бажаю тобі безмежної любові, невичерпної енергії і неймовірних досягнень! Нехай твій ангел-хранитель завжди наповнює тебе мудрістю і веде у правильному напрямку.

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Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай ангельські крила обіймають тебе, наповнюючи твоє життя світлом і теплом. Бажаю, щоб кожен новий день приносив тобі невичерпну енергію для втілення мрій і безмежне натхнення для досягнення великих успіхів.

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З Днем Ангела! Нехай цей день принесе тобі гармонію та радість, а ангели завжди оберігають тебе. Бажаю, щоб твоє життя було як яскрава книга, де кожна сторінка сповнена чудовими відкриттями та глибокою мудрістю. Нехай кожен твій крок наближає тебе до пізнання себе, а щастя завжди супроводжує на цьому шляху.

Красиві вірші на іменини

Бажаю людськoї пoшани.

Здорoв'я міцногo,

Кoхання палкoго.

Щоб дoля твoя,

Мов казка була.

Щoб серце співало,

Всяке лихo миналo.

Щоб ангел охорoняв,

Твoю душу і тілo.

А Гoсподь щoб тобі пoсилав,

Усе те, чoго ти прoсила.

***

З днем Ангела Вас вітаю,

Всіх земних благ Вам бажаю

За душу людяну і простоту;

Всі квіти світу Вам дарую

За добре серце й доброту.

Хай доля зачарує Вам світ здоров’ям,

Щастям, миром і натхненням.

Бажаємо прожити ще сто літ

Під Божим і людським благословенням!