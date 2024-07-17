День ангела 18 липня: теплі та чуттєві побажання на іменини

День ангела є особливим часом, коли важливо висловити щирі вітання та теплі побажання. Тому варто підготувати красиві слова напередодні, щоб цей день став незабутнім і радісним для вашого близького.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 18 липня та як правильно вітати з днем ангела.
З Днем Ангела! Нехай цей день буде таким же чарівним, як і ти. Бажаю, щоб він приніс багато усмішок, радості та моменти справжнього щастя. Нехай кожна мить буде наповнена теплом, любов'ю і гармонією, а час пливе легко і приємно.
***
З найсвітлішим святом тебе, з Днем Ангела! Бажаю, щоб цей день приніс тобі все, що ти мрієш і ще трошки більше! Нехай це свято звучить як симфонія щастя, де кожен акорд твоєї долі додає нових вражень і радості.
***
З Днем Ангела! Бажаю тобі безмежної любові, невичерпної енергії і неймовірних досягнень! Нехай твій ангел-хранитель завжди наповнює тебе мудрістю і веде у правильному напрямку.
***
Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай ангельські крила обіймають тебе, наповнюючи твоє життя світлом і теплом. Бажаю, щоб кожен новий день приносив тобі невичерпну енергію для втілення мрій і безмежне натхнення для досягнення великих успіхів.
***
З Днем Ангела! Нехай цей день принесе тобі гармонію та радість, а ангели завжди оберігають тебе. Бажаю, щоб твоє життя було як яскрава книга, де кожна сторінка сповнена чудовими відкриттями та глибокою мудрістю. Нехай кожен твій крок наближає тебе до пізнання себе, а щастя завжди супроводжує на цьому шляху.
Бажаю людськoї пoшани.
Здорoв'я міцногo,
Кoхання палкoго.
Щоб дoля твoя,
Мов казка була.
Щoб серце співало,
Всяке лихo миналo.
Щоб ангел охорoняв,
Твoю душу і тілo.
А Гoсподь щoб тобі пoсилав,
Усе те, чoго ти прoсила.
***
З днем Ангела Вас вітаю,
Всіх земних благ Вам бажаю
За душу людяну і простоту;
Всі квіти світу Вам дарую
За добре серце й доброту.
Хай доля зачарує Вам світ здоров’ям,
Щастям, миром і натхненням.
Бажаємо прожити ще сто літ
Під Божим і людським благословенням!
Раніше ми публікували чому в церкві під час молитви хочеться позіхати.
Також читайте чому насправді померлим закривають очі та інші забобони про смерть.
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, "Гумореска".