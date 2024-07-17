День ангела 18 июля: теплые и чувственные пожелания на именины

День ангела является особым временем, когда важно выразить искренние поздравления и теплые пожелания. Поэтому стоит подготовить красивые слова в преддверии, чтобы этот день стал незабываемым и радостным для вашего близкого.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 18 июля и как правильно поздравлять с днем ангела.
С Днем Ангела! Пусть этот день будет таким же очаровательным, как и ты. Желаю, чтобы он принес много улыбок, радостей и моментов настоящего счастья. Пусть каждый миг будет наполнен теплом, любовью и гармонией, а время плывет легко и приятно.
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С самым светлым праздником тебя, с Днем Ангела! Желаю, чтобы этот день принес тебе все, что ты мечтаешь и немного больше! Пусть этот праздник звучит как симфония счастья, где каждый аккорд твоей судьбы придает новые впечатления и радости.
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С Днем Ангела! Желаю тебе безграничной любви, неистощимой энергии и невероятных достижений! Пусть твой ангел-хранитель всегда наполняет тебя мудростью и ведет в правильном направлении.
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Поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть ангельские крылья обнимают тебя, наполняя твою жизнь светом и теплом. Желаю, чтобы каждый новый день приносил тебе неистощимую энергию для воплощения мечтаний и безграничное вдохновение для достижения больших успехов.
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С Днем Ангела! Пусть этот день принесет тебе гармонию и радость, а ангелы всегда оберегают тебя. Желаю, чтобы твоя жизнь была как яркая книга, где каждая страница наполнена прекрасными открытиями и глубокой мудростью. Пусть каждый шаг твой приближает тебя к познанию себя, а счастье всегда сопровождает на этом пути.
Бажаю людськoї пoшани.
Здорoв'я міцногo,
Кoхання палкoго.
Щоб дoля твoя,
Мов казка була.
Щoб серце співало,
Всяке лихo миналo.
Щоб ангел охорoняв,
Твoю душу і тілo.
А Гoсподь щoб тобі пoсилав,
Усе те, чoго ти прoсила.
***
З днем Ангела Вас вітаю,
Всіх земних благ Вам бажаю
За душу людяну і простоту;
Всі квіти світу Вам дарую
За добре серце й доброту.
Хай доля зачарує Вам світ здоров’ям,
Щастям, миром і натхненням.
Бажаємо прожити ще сто літ
Під Божим і людським благословенням!
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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, "Гумореска".