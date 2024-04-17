День ангела 18 квітня: як вітати з іменинами друзів, колег та рідних

У кого день ангела 18 квітня

Привітайте з іменинами людей, яких при народженні назвали так: Тамара, Феодора, Марко, Платон, Семен, Антон, Георгій.

Привітання з іменинами в SMS

"Я хочу побажати, щоб у твоєму житті не було жодного похмурого дня! Щоб Ангел-охоронець оберігав тебе і благословляв твій кожен вчинок, допомагав у будь-яких починаннях, висвітлював життєвий шлях і вкривав своїм крилом! З Днем ангела тебе"

"Від душі вітаю тебе з Днем ангела і бажаю яскравих зірочок на небі, що висвітлюють твій шлях до мрій, доброї вдачі та чудових ідей, щирої любові, що зігріває твоє серце, великих надій і яскравих моментів щастя"

"Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай життя дарує більше яскравих моментів, і збудуться всі твої найсміливіші та заповітні бажання! Бажаю, твій ангел не покидав тебе, щоб в твоєму домі завжди панували щастя і розуміння. І нехай тебе оточують тільки щирі, вірні, надійні друзі та добрі люди".

Щемливий вірш на день ангела

"Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!".