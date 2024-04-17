День ангела 18 квітня: як вітати з іменинами друзів, колег та рідних

Іменини - важливе свято, яке несе у собі дуже глибокі сенси. Саме тому ігнорувати дні ангела не варто.
Кого варто привітати з іменинами 18 квітня, а також як це зробити красиво, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, Day Today, сайти "Вітання in UA", OGO.UA.
Привітайте з іменинами людей, яких при народженні назвали так: Тамара, Феодора, Марко, Платон, Семен, Антон, Георгій.
"Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!".
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, коли святкують Великдень за новим календарем в Україні і світі.
Окрім цього, раніше ми називали три сильні молитви про прощення гріхів.