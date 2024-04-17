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День ангела 18 апреля: как поздравлять с именинами друзей, коллег и родных

У кого именины 18 апреля (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Именины - важный праздник, несущий в себе очень глубокие смыслы. Поэтому игнорировать дни ангела не стоит.

Кого следует поздравить с именинами 18 апреля, а также как это сделать красиво, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, Day Today, сайты "Вітання in UA", OGO.UA.

У кого день ангела 18 апреля

Поздравьте с именинами людей, которых при рождении назвали так: Тамара, Феодора, Марк, Платон, Семен, Антон, Георгий.

Поздравления с именинами в SMS

  • "Я хочу пожелать, чтобы в твоей жизни не было ни одного пасмурного дня! Чтобы Ангел-хранитель оберегал тебя и благословлял твой каждый поступок, помогал в любых начинаниях, освещал жизненный путь и покрывал своим крылом! С Днем ангела тебя"
  • "От души поздравляю тебя с Днем ангела и желаю ярких звездочек на небе, освещающих твой путь к мечтам, доброму нраву и замечательным идеям, искренней любви, согревающей твое сердце, больших надежд и ярких моментов счастья"
  • "Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть жизнь дарит больше ярких моментов, и сбудутся все твои самые смелые и заветные желания! Желаю, твой ангел не покидал тебя, чтобы в твоем доме всегда царили счастье и понимание. И пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди".

Трогательное стихотворение на день ангела на украинском языке

"Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!".

Напомним, недавно стало известно, когда празднуют Пасху по новому календарю в Украине и мире.

Кроме того, мы раньше называли три сильных молитвы о прощении грехов.

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