День ангела 18 апреля: как поздравлять с именинами друзей, коллег и родных

Именины - важный праздник, несущий в себе очень глубокие смыслы. Поэтому игнорировать дни ангела не стоит.
Кого следует поздравить с именинами 18 апреля, а также как это сделать красиво, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, Day Today, сайты "Вітання in UA", OGO.UA.
Поздравьте с именинами людей, которых при рождении назвали так: Тамара, Феодора, Марк, Платон, Семен, Антон, Георгий.
"Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!".
Напомним, недавно стало известно, когда празднуют Пасху по новому календарю в Украине и мире.
Кроме того, мы раньше называли три сильных молитвы о прощении грехов.