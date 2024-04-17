День ангела 18 квітня: як вітати з іменинами друзів, колег та рідних
Іменини - важливе свято, яке несе у собі дуже глибокі сенси. Саме тому ігнорувати дні ангела не варто.
Кого варто привітати з іменинами 18 квітня, а також як це зробити красиво, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, Day Today, сайти "Вітання in UA", OGO.UA.
У кого день ангела 18 квітня
Привітайте з іменинами людей, яких при народженні назвали так: Тамара, Феодора, Марко, Платон, Семен, Антон, Георгій.
Привітання з іменинами в SMS
- "Я хочу побажати, щоб у твоєму житті не було жодного похмурого дня! Щоб Ангел-охоронець оберігав тебе і благословляв твій кожен вчинок, допомагав у будь-яких починаннях, висвітлював життєвий шлях і вкривав своїм крилом! З Днем ангела тебе"
- "Від душі вітаю тебе з Днем ангела і бажаю яскравих зірочок на небі, що висвітлюють твій шлях до мрій, доброї вдачі та чудових ідей, щирої любові, що зігріває твоє серце, великих надій і яскравих моментів щастя"
- "Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай життя дарує більше яскравих моментів, і збудуться всі твої найсміливіші та заповітні бажання! Бажаю, твій ангел не покидав тебе, щоб в твоєму домі завжди панували щастя і розуміння. І нехай тебе оточують тільки щирі, вірні, надійні друзі та добрі люди".
Щемливий вірш на день ангела
"Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!".
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