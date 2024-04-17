День ангела 18 апреля: как поздравлять с именинами друзей, коллег и родных
Именины - важный праздник, несущий в себе очень глубокие смыслы. Поэтому игнорировать дни ангела не стоит.
Кого следует поздравить с именинами 18 апреля, а также как это сделать красиво, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, Day Today, сайты "Вітання in UA", OGO.UA.
У кого день ангела 18 апреля
Поздравьте с именинами людей, которых при рождении назвали так: Тамара, Феодора, Марк, Платон, Семен, Антон, Георгий.
Поздравления с именинами в SMS
- "Я хочу пожелать, чтобы в твоей жизни не было ни одного пасмурного дня! Чтобы Ангел-хранитель оберегал тебя и благословлял твой каждый поступок, помогал в любых начинаниях, освещал жизненный путь и покрывал своим крылом! С Днем ангела тебя"
- "От души поздравляю тебя с Днем ангела и желаю ярких звездочек на небе, освещающих твой путь к мечтам, доброму нраву и замечательным идеям, искренней любви, согревающей твое сердце, больших надежд и ярких моментов счастья"
- "Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть жизнь дарит больше ярких моментов, и сбудутся все твои самые смелые и заветные желания! Желаю, твой ангел не покидал тебя, чтобы в твоем доме всегда царили счастье и понимание. И пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди".
Трогательное стихотворение на день ангела на украинском языке
"Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!".
Напомним, недавно стало известно, когда празднуют Пасху по новому календарю в Украине и мире.
Кроме того, мы раньше называли три сильных молитвы о прощении грехов.