День ангела 18 апреля: как поздравлять с именинами друзей, коллег и родных

У кого именины 18 апреля (иллюстрация: freepik.com)

Именины - важный праздник, несущий в себе очень глубокие смыслы. Поэтому игнорировать дни ангела не стоит.

Кого следует поздравить с именинами 18 апреля, а также как это сделать красиво, рассказывает РБК-Украина (проект Styler). При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, Day Today, сайты "Вітання in UA", OGO.UA.