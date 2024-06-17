День ангела 18 червня: найкращі привітання з іменинами
День ангела - важливе свято для кожного з нас. Якщо не забути привітати своїх друзів, близьких і колег чуйними словами, то це неодмінно подарує їм посмішку та гарний настрій на весь день.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 17 червня та як вітати близьких.
Кого вітати з іменинами - список
- Данило
- Опанас
- Михайло
- Леонтій
- Єфросинія
- Дар'я
- Марія.
Щирі привітання прозою
Вітаю з Днем Ангела! Нехай цей день наповнить твоє життя радістю, миром і гармонією. Бажаю міцного здоров'я, щастя й успіхів у всіх починаннях. Хай кожен день приносить нові можливості для радості та любові, зі святом!
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З Днем Ангела! Нехай кожен новий день приносить тобі тільки радість і натхнення. Бажаю міцного здоров'я, щасливих моментів і великої удачі. Хай твій ангел-охоронець завжди веде тебе до світла та успіху.
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Нехай твій ангел-охоронець наповнить життя теплом, радістю і незрівнянною благодаттю. Хай кожна мить буде сповнена щастям, любов'ю та світлом, а всі твої мрії збуваються. Нехай цей день стане початком нових звершень і незабутніх пригод, а ангели завжди будуть поруч, оберігаючи тебе від усіх негараздів. З Днем ангела!
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У цей особливий день, коли ангели літають навколо, бажаю тобі здоров'я, щастя і невичерпної енергії. Нехай кожна хвилина життя буде для тебе щасливою, а кожне випробування - можливістю зростати та розвиватися. Нехай твій ангел-охоронець завжди веде тебе до світла. З Днем ангела!
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Вітаю з Днем Ангела! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, захищаючи тебе від усього лихого та негативного. Бажаю щастя, здоров'я та успіхів у всіх починаннях!
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Сьогодні твоє свято, прийми мої сердечні вітання! Бажаю, щоб твоє життя було сповнене любов'ю, щастям та міцним здоров'ям. Нехай кожен новий день дарує тобі гармонію та нові можливості, а ангел-охоронець завжди буде поруч, допомагаючи і підтримуючи тебе у всіх починаннях. Нехай кожен момент твого життя буде особливим і незабутнім!
Красиві вірші на іменини
В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог !
***
Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує.
***
Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров’я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у Вашу вдачу!
Раніше ми писали про те, коли будемо святкувати яблучний, медовий та горіховий Спас.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти "Ого", "Побажайко" та Церковний календар.