День ангела 18 червня: найкращі привітання з іменинами

День ангела - важливе свято для кожного з нас. Якщо не забути привітати своїх друзів, близьких і колег чуйними словами, то це неодмінно подарує їм посмішку та гарний настрій на весь день.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 17 червня та як вітати близьких.

Кого вітати з іменинами - список

Данило

Опанас

Михайло

Леонтій

Єфросинія

Дар'я

Марія.

Щирі привітання прозою

Вітаю з Днем Ангела! Нехай цей день наповнить твоє життя радістю, миром і гармонією. Бажаю міцного здоров'я, щастя й успіхів у всіх починаннях. Хай кожен день приносить нові можливості для радості та любові, зі святом!

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З Днем Ангела! Нехай кожен новий день приносить тобі тільки радість і натхнення. Бажаю міцного здоров'я, щасливих моментів і великої удачі. Хай твій ангел-охоронець завжди веде тебе до світла та успіху.

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Нехай твій ангел-охоронець наповнить життя теплом, радістю і незрівнянною благодаттю. Хай кожна мить буде сповнена щастям, любов'ю та світлом, а всі твої мрії збуваються. Нехай цей день стане початком нових звершень і незабутніх пригод, а ангели завжди будуть поруч, оберігаючи тебе від усіх негараздів. З Днем ангела!

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У цей особливий день, коли ангели літають навколо, бажаю тобі здоров'я, щастя і невичерпної енергії. Нехай кожна хвилина життя буде для тебе щасливою, а кожне випробування - можливістю зростати та розвиватися. Нехай твій ангел-охоронець завжди веде тебе до світла. З Днем ангела!

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Вітаю з Днем Ангела! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, захищаючи тебе від усього лихого та негативного. Бажаю щастя, здоров'я та успіхів у всіх починаннях!

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Сьогодні твоє свято, прийми мої сердечні вітання! Бажаю, щоб твоє життя було сповнене любов'ю, щастям та міцним здоров'ям. Нехай кожен новий день дарує тобі гармонію та нові можливості, а ангел-охоронець завжди буде поруч, допомагаючи і підтримуючи тебе у всіх починаннях. Нехай кожен момент твого життя буде особливим і незабутнім!

Красиві вірші на іменини

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог !

***

Вітаючи Тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм Тобі дарує.

***

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров’я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у Ваше серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у Вашу вдачу!