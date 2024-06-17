ua en ru
Пн, 17 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

День ангела 18 июня: лучшие поздравления с именинами

Понедельник 17 июня 2024 22:00
UA EN RU
День ангела 18 июня: лучшие поздравления с именинами Кого поздравлять с днем ангела во вторник (фото: GettyImages)
Автор: Марина Кравченко

День ангела - важный праздник для каждого из нас. Если не забыть поздравить своих друзей, близких и коллег чуткими словами, то это непременно подарит им улыбку и хорошее настроение на весь день.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 17 июня и как поздравлять близких.

Кого поздравлять с именинами - список

  • Даниил
  • Афанасий
  • Михаил
  • Леонтий
  • Ефросинья
  • Дарья
  • Мария.

Искренние поздравления прозой

Поздравляю с Днем Ангела! Пусть этот день наполнит твою жизнь радостью, миром и гармонией. Желаю крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях. Пусть каждый день приносит новые возможности для радости и любви, с праздником!

***

С Днем Ангела! Пусть каждый новый день приносит тебе только радость и вдохновение. Желаю крепкого здоровья, счастливых моментов и большой удачи. Пусть твой ангел-хранитель всегда ведет тебя к свету и успеху.

***

Пусть твой ангел-хранитель наполнит жизнь теплом, радостью и несравнимой благодатью. Пусть каждый миг будет полон счастья, любви и света, а все твои мечты сбываются. Пусть этот день станет началом новых свершений и незабываемых приключений, а ангелы всегда будут рядом, оберегая тебя от всех невзгод. С Днем ангела!

***

В этот особый день, когда ангелы летают вокруг, желаю тебе здоровья, счастья и неиссякаемой энергии. Пусть каждая минута жизни будет для тебя счастливой, а каждое испытание - возможностью расти и развиваться. Пусть твой ангел-хранитель всегда ведет тебя к свету. С Днем ангела!

***

Поздравляю с Днем Ангела! Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом, защищая тебя от всего злого и негативного. Желаю счастья, здоровья и удачи во всех начинаниях!

***

Сегодня твой праздник и я желаю, чтобы твоя жизнь была полна любви, счастья и крепкого здоровья. Пусть каждый новый день дарит тебе гармонию и новые возможности, а ангел-хранитель всегда будет рядом, помогая и поддерживая тебя во всех начинаниях. Пусть каждый момент твоей жизни будет особенным и незабываемым!

Красивые стихи на именины

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог !

***

Вітаючи Тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм Тобі дарує.

***

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров’я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у Ваше серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у Вашу вдачу!

Раньше мы писали о том, когда будем праздновать яблочный, медовый и ореховый Спас.

Читайте также, когда отмечается праздник Петра и Павла по новому церковному календарю.

При написании материала были использованы источники: сайты "Ого", "Пожелайко" и Церковный календарь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Церковный календарь
NEWS
Будут ли штрафовать за шум от генератора в Украине: разъяснение Кабмина
Будут ли штрафовать за шум от генератора в Украине: разъяснение Кабмина