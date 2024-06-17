День ангела 18 июня: лучшие поздравления с именинами
День ангела - важный праздник для каждого из нас. Если не забыть поздравить своих друзей, близких и коллег чуткими словами, то это непременно подарит им улыбку и хорошее настроение на весь день.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 17 июня и как поздравлять близких.
Кого поздравлять с именинами - список
- Даниил
- Афанасий
- Михаил
- Леонтий
- Ефросинья
- Дарья
- Мария.
Искренние поздравления прозой
Поздравляю с Днем Ангела! Пусть этот день наполнит твою жизнь радостью, миром и гармонией. Желаю крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях. Пусть каждый день приносит новые возможности для радости и любви, с праздником!
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С Днем Ангела! Пусть каждый новый день приносит тебе только радость и вдохновение. Желаю крепкого здоровья, счастливых моментов и большой удачи. Пусть твой ангел-хранитель всегда ведет тебя к свету и успеху.
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Пусть твой ангел-хранитель наполнит жизнь теплом, радостью и несравнимой благодатью. Пусть каждый миг будет полон счастья, любви и света, а все твои мечты сбываются. Пусть этот день станет началом новых свершений и незабываемых приключений, а ангелы всегда будут рядом, оберегая тебя от всех невзгод. С Днем ангела!
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В этот особый день, когда ангелы летают вокруг, желаю тебе здоровья, счастья и неиссякаемой энергии. Пусть каждая минута жизни будет для тебя счастливой, а каждое испытание - возможностью расти и развиваться. Пусть твой ангел-хранитель всегда ведет тебя к свету. С Днем ангела!
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Поздравляю с Днем Ангела! Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом, защищая тебя от всего злого и негативного. Желаю счастья, здоровья и удачи во всех начинаниях!
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Сегодня твой праздник и я желаю, чтобы твоя жизнь была полна любви, счастья и крепкого здоровья. Пусть каждый новый день дарит тебе гармонию и новые возможности, а ангел-хранитель всегда будет рядом, помогая и поддерживая тебя во всех начинаниях. Пусть каждый момент твоей жизни будет особенным и незабываемым!
Красивые стихи на именины
В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог !
***
Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує.
***
Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров’я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у Вашу вдачу!
Раньше мы писали о том, когда будем праздновать яблочный, медовый и ореховый Спас.
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При написании материала были использованы источники: сайты "Ого", "Пожелайко" и Церковный календарь.