День ангела 17 лютого: як назвати дитину та кого вітати з іменинами

17 лютого багато хто святкує іменини. День ангела - важливе свято, а тому не забудьте привітати людей з іменами зі списку нижче.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, у кого день ангела 17 лютого, як привітати з іменинами у прозі та віршах, а також як назвати дитину у цей день.
Під час підготовки матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайт "ОГО".
Цього дня привітати з іменинами варто людей з таким іменами: Абрам, Аврам, Сидір, Єгор, Кирило, Йосип (Осип), Іван, Георгій.
А за церковним календарем день ангела святкуватимуть:Федір (Феодор), Роман, Мар'яна, Пилип, Мина, Порфирій, Феодосій, Маріанна.
Придивіться до таких імен як: Андрій, Анна, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Іван, Катерина, Кирило, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Федір, Юрій.
"Нині в гарної людини -
Найкрутіші іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки...
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров'я не підводить,
Й грошенята хай підходять!
Вітаю З Днем Ангела!"
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