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День ангела 17 февраля: как назвать ребенка и кого поздравлять с именинами

Как назвать ребенка (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

17 февраля именины празднуют многие. День ангела - важный праздник, а потому не забудьте поздравить людей с именами из списка ниже.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, у кого день ангела 17 февраля, как поздравить с именинами в прозе и стихах, а также как назвать ребенка в этот день.

При подготовке материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайт "ОГО".

У кого день ангела 17 февраля

В этот день поздравить с именинами стоит людей с такими именами: Абрам, Аврам, Сидор, Егор, Кирилл, Иосиф (Осип), Иоанн, Георгий.

А по церковному календарю день ангела будут праздновать: Федор (Феодор), Роман, Марьяна, Филипп, Мина, Порфирий, Феодосий, Марианна.

Как назвать ребенка 17 февраля

Присмотритесь к таким именам, как:  Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Иван, Екатерина, Кирилл, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Федор, Юрий.

Поздравления с днем ангела

  • "Поздравляю с Днем ангела! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелочком! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты в свою очередь не заставлял его за тебя краснеть!"
  • "Желаю невероятной радости в твой День ангела, потрясающего успеха, волшебного вдохновения, искренних улыбок и преданных друзей! А еще - удачных дней, хороших новостей, огромной силы духа, приятных событий и неисчерпаемого оптимизма!"
  • "Искренне поздравляю Тебя с Днем Ангела! Пусть этот день будет для Тебя действительно радостным и наполненным Божьим присутствием!"

Поздравления с днем ангела на украинском языке в стихах

"Нині в гарної людини -
Найкрутіші іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки...
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров'я не підводить,
Й грошенята хай підходять!
Вітаю З Днем Ангела!"

Напомним, недавно стало известно, как изменился церковный календарь праздников и когда Пасха.

Кроме этого, недавно мы рассказывали, когда будет Масленица в 2024 году.

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