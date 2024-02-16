День ангела 17 лютого: як назвати дитину та кого вітати з іменинами

17 лютого багато хто святкує іменини. День ангела - важливе свято, а тому не забудьте привітати людей з іменами зі списку нижче.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, у кого день ангела 17 лютого, як привітати з іменинами у прозі та віршах, а також як назвати дитину у цей день.

Під час підготовки матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайт "ОГО".