День ангела 17 лютого: як назвати дитину та кого вітати з іменинами
17 лютого багато хто святкує іменини. День ангела - важливе свято, а тому не забудьте привітати людей з іменами зі списку нижче.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, у кого день ангела 17 лютого, як привітати з іменинами у прозі та віршах, а також як назвати дитину у цей день.
Під час підготовки матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайт "ОГО".
У кого день ангела 17 лютого
Цього дня привітати з іменинами варто людей з таким іменами: Абрам, Аврам, Сидір, Єгор, Кирило, Йосип (Осип), Іван, Георгій.
А за церковним календарем день ангела святкуватимуть:Федір (Феодор), Роман, Мар'яна, Пилип, Мина, Порфирій, Феодосій, Маріанна.
Як назвати дитину 17 лютого
Придивіться до таких імен як: Андрій, Анна, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Іван, Катерина, Кирило, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Федір, Юрій.
Привітання з днем ангела
- "Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди та у всьому допомагав, а ти своєю чергою не змушував його за тебе червоніти!"
- "Бажаю неймовірної радості у твій День ангела, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок та відданих друзів! А ще - вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!"
- "Щиро вітаю Тебе з Днем Ангела ! Нехай цей день буде для Тебе справді радісним і наповненим Божою присутністю!"
Привітання з днем ангела у віршах
"Нині в гарної людини -
Найкрутіші іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки...
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров'я не підводить,
Й грошенята хай підходять!
Вітаю З Днем Ангела!"
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