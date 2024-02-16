День ангела 17 февраля: как назвать ребенка и кого поздравлять с именинами

17 февраля именины празднуют многие. День ангела - важный праздник, а потому не забудьте поздравить людей с именами из списка ниже.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, у кого день ангела 17 февраля, как поздравить с именинами в прозе и стихах, а также как назвать ребенка в этот день. При подготовке материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайт "ОГО".