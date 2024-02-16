День ангела 17 февраля: как назвать ребенка и кого поздравлять с именинами
17 февраля именины празднуют многие. День ангела - важный праздник, а потому не забудьте поздравить людей с именами из списка ниже.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, у кого день ангела 17 февраля, как поздравить с именинами в прозе и стихах, а также как назвать ребенка в этот день.
При подготовке материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайт "ОГО".
У кого день ангела 17 февраля
В этот день поздравить с именинами стоит людей с такими именами: Абрам, Аврам, Сидор, Егор, Кирилл, Иосиф (Осип), Иоанн, Георгий.
А по церковному календарю день ангела будут праздновать: Федор (Феодор), Роман, Марьяна, Филипп, Мина, Порфирий, Феодосий, Марианна.
Как назвать ребенка 17 февраля
Присмотритесь к таким именам, как: Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Иван, Екатерина, Кирилл, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Федор, Юрий.
Поздравления с днем ангела
- "Поздравляю с Днем ангела! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелочком! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты в свою очередь не заставлял его за тебя краснеть!"
- "Желаю невероятной радости в твой День ангела, потрясающего успеха, волшебного вдохновения, искренних улыбок и преданных друзей! А еще - удачных дней, хороших новостей, огромной силы духа, приятных событий и неисчерпаемого оптимизма!"
- "Искренне поздравляю Тебя с Днем Ангела! Пусть этот день будет для Тебя действительно радостным и наполненным Божьим присутствием!"
Поздравления с днем ангела на украинском языке в стихах
"Нині в гарної людини -
Найкрутіші іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки...
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров'я не підводить,
Й грошенята хай підходять!
Вітаю З Днем Ангела!"
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