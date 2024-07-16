День ангела 17 липня: ніжні та душевні привітання для іменинників

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 17 липня та як правильно вітати з днем ангела.

Іменини бувають у кожної людини. Якщо ви хочете вразити родича або друга не забудьте підготувати для них привітання з днем ангела.

Кого вітати з іменинами - список

Леонід

Маргарита

Марина

Вероніка.

Привітання з днем ангела прозою

З Днем Ангела! Нехай твій ангел завжди веде тебе по правильному шляху, оберігаючи від усіх негараздів. Бажаю тобі радості в кожному дні та натхнення.

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Зі святом! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, даруючи тобі силу і впевненість у всіх починаннях. Бажаю тобі щастя, любові та незабутніх моментів у житті.

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З Днем Ангела! Бажаю, щоб цей день був наче відкриття нової книги, наповненої щасливими моментами та незабутніми пригодами. Нехай кожна сторінка життя приносить тобі неймовірні враження і безмежну радість!

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Вітаю зі святом! Нехай сьогоднішній день буде переповнений посмішкою на обличчі, теплом у серці та новими надіями на завтра. Бажаю тобі, щоб кожна мить життя була такою, як ти сам її хочеш бачити.

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З Днем Ангела! Хай ваше життя буде сповнене вірою, надією і коханням. Бажаю вам відкрити нові горизонти, досягати великих цілей і завжди відчувати тепло і підтримку своїх близьких у всіх справах.

Красиві вірші на іменини

Хай добрий Ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань.

Будьте завжди гарними і молодими,

Бажаними, добрими і простими.

Зажди усміхненими і милими,

Зажди коханими і єдиними.

***

Хай Ангел завжди вберігає,

Біда тебе нехай не знає,

Хай горе від тебе щосили біжить,

Щоб міг ти спокійно сто років прожить.

Хай радість, щастя і успіх,

Удача, ніжність, добрий сміх,

В житті тебе завжди спіткають,

В похмурий день не покидають!