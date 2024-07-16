День ангела 17 июля: нежные и душевные поздравления для именинников

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 17 июля и как правильно поздравлять с днем ангела.

Именины бывают у каждого человека. Если вы хотите поразить родственника или друга, не забудьте подготовить для них поздравления с днем ангела.

Кого поздравлять с именинами - список

Леонид

Маргарита

Марина

Вероника.

Поздравление с днем ангела прозой

С Днем Ангела! Пусть твой ангел всегда ведет тебя по правильному пути, оберегая от всех невзгод. Желаю тебе радости в каждом дне и вдохновения.

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С праздником! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, даря тебе силу и уверенность во всех начинаниях. Желаю тебе счастья, любви и незабываемых моментов в жизни.

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С Днем Ангела! Желаю, чтобы этот день был как открытие новой книги, наполненной счастливыми моментами и незабываемыми приключениями. Пусть каждая страница жизни приносит тебе невероятные впечатления и безграничную радость!

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Поздравляю с праздником! Пусть сегодняшний день будет переполнен улыбкой на лице, теплом в сердце и новыми надеждами на завтра. Желаю тебе, чтобы каждый миг жизни был таким, как ты сам его хочешь видеть.

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С Днем Ангела! Пусть ваша жизнь будет исполнена веры, надежды и любви. Желаю вам открыть новые горизонты, добиваться больших целей и всегда чувствовать тепло и поддержку своих близких по всем делам.

Красивые стихи на именины

Хай добрий Ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань.

Будьте завжди гарними і молодими,

Бажаними, добрими і простими.

Зажди усміхненими і милими,

Зажди коханими і єдиними.

***

Хай Ангел завжди вберігає,

Біда тебе нехай не знає,

Хай горе від тебе щосили біжить,

Щоб міг ти спокійно сто років прожить.

Хай радість, щастя і успіх,

Удача, ніжність, добрий сміх,

В житті тебе завжди спіткають,

В похмурий день не покидають!