День ангела 17 квітня: як небанально привітати з іменинами

Привітання з іменинами можуть бути простими та оригінальними, кумедними та душевними. Але всі вони здатні приємно вразити того, хто святкує день ангела.
Хто святкує іменини 17 квітня, а також як привітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, Day Today, сайти "Закарпаттячко", OGO.UA.
Цього дня на привітання чекатимуть:
"Нині в гарної людини -
Найкрутіші іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки...
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров'я не підводить,
Й грошенята хай підходять!!!
Вітаю З Днем Ангела!".
До слова, нещодавно стало відомо, скільки триває Великий піст.
Окрім цього, раніше ми розповідали, коли святкують Великдень за новим календарем в Україні і світі.