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День ангела 17 квітня: як небанально привітати з іменинами

Хто святкує іменини 17 квітня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Привітання з іменинами можуть бути простими та оригінальними, кумедними та душевними. Але всі вони здатні приємно вразити того, хто святкує день ангела.

Хто святкує іменини 17 квітня, а також як привітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, Day Today, сайти "Закарпаттячко", OGO.UA.

Хто святкує іменини 17 квітня

Цього дня на привітання чекатимуть: 

  • Єгор
  • Адріан
  • Яків 
  • Андрій 
  • Йосип (Осип) 
  • Федір
  • Георгій.

Привітання з днем ангела

  • "У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах - домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання та успіх"
  • "Бажаю неймовірної радості у твій День ангела, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок та відданих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!"
  • "Вітаю тебе з Днем ангела і бажаю тобі завжди з посмішкою зустрічати новий день. Нехай всі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе по життю. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і вберігає тебе від всього поганого"

Вірш на іменини

"Нині в гарної людини -
Найкрутіші іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки...
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров'я не підводить,
Й грошенята хай підходять!!!
Вітаю З Днем Ангела!".

До слова, нещодавно стало відомо, скільки триває Великий піст.

Окрім цього, раніше ми розповідали, коли святкують Великдень за новим календарем в Україні і світі.

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