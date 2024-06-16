День ангела 17 червня: як привітати з іменинами друзів і знайомих

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, коли відзначатимемо Мусульманський Новий рік і його традиції.

Окрім цього, раніше ми вже розповідали, коли святкуватимемо Івана Купала за новим календарем, головні забобони і традиції цього дня.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Ого", "Привітання".