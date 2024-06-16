День ангела 17 червня: як привітати з іменинами друзів і знайомих

День ангела - це особливий час для щирих вітань та теплих побажань. Це гарна нагода порадувати своїх близьких сердечними привітаннями.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає хто святкує іменини 17 червня.
Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.
***
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у тебе іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось лиш одного!!!
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, коли відзначатимемо Мусульманський Новий рік і його традиції.
Окрім цього, раніше ми вже розповідали, коли святкуватимемо Івана Купала за новим календарем, головні забобони і традиції цього дня.
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Ого", "Привітання".