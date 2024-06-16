UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

День ангела 17 червня: як привітати з іменинами друзів і знайомих

Кого привітати із днем ангела у понеділок (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

День ангела - це особливий час для щирих вітань та теплих побажань. Це гарна нагода порадувати своїх близьких сердечними привітаннями.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає хто святкує іменини 17 червня.

Кого вітати з іменинами - список

  • Йосип
  • Ісмаїл
  • Клим
  • Кирило
  • Микита
  • Максим
  • Пелагея
  • Савелій.

Привітання з днем ангела прозою

  • Вітаю з Днем Ангела! Нехай цей святковий день принесе тобі безмежну радість і відчуття Божої благодаті!
  • Сьогодні твій день ангела, і я щиро вітаю тебе з цим чудовим святом! Нехай ангел-охоронець завжди береже тебе від усіх негараздів, допомагає у складних життєвих ситуаціях і дає наснаги, коли здається, що їх немає!
  • Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, оберігав і опікався про тебе. Нехай життя супроводжує краса навколо, турбота, щирість, багато радості та приємних сюрпризів! Зі святом!
  • З Днем Ангела! Нехай цей день буде наповнений світлом і теплом. Нехай кожен твій крок супроводжується ангельською опікою, а серце наповнюється радістю та любов'ю.

Красиві вірші на іменини

Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у тебе іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось лиш одного!!!

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, коли відзначатимемо Мусульманський Новий рік і його традиції.

Окрім цього, раніше ми вже розповідали, коли святкуватимемо Івана Купала за новим календарем, головні забобони і традиції цього дня.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Ого", "Привітання".

Читайте РБК-Україна в Google News
Церковний календар