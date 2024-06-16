День ангела 17 июня: как поздравить с именинами друзей и знакомых

День ангела - это особенное время для искренних поздравлений и теплых пожеланий. Это хорошая возможность порадовать своих близких сердечными поздравлениями.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 17 июня.
Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.
***
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у тебе іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось лиш одного!!!
Напомним, недавно стало известно, когда отмечаем Мусульманский Новый год и его традиции.
Кроме того, раньше мы уже рассказывали, когда будем праздновать Ивана Купала по новому календарю, главные предрассудки и традиции этого дня.
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Ого", "Поздравления".