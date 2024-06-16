День ангела 17 червня: як привітати з іменинами друзів і знайомих
День ангела - це особливий час для щирих вітань та теплих побажань. Це гарна нагода порадувати своїх близьких сердечними привітаннями.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає хто святкує іменини 17 червня.
Кого вітати з іменинами - список
- Йосип
- Ісмаїл
- Клим
- Кирило
- Микита
- Максим
- Пелагея
- Савелій.
Привітання з днем ангела прозою
- Вітаю з Днем Ангела! Нехай цей святковий день принесе тобі безмежну радість і відчуття Божої благодаті!
- Сьогодні твій день ангела, і я щиро вітаю тебе з цим чудовим святом! Нехай ангел-охоронець завжди береже тебе від усіх негараздів, допомагає у складних життєвих ситуаціях і дає наснаги, коли здається, що їх немає!
- Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, оберігав і опікався про тебе. Нехай життя супроводжує краса навколо, турбота, щирість, багато радості та приємних сюрпризів! Зі святом!
- З Днем Ангела! Нехай цей день буде наповнений світлом і теплом. Нехай кожен твій крок супроводжується ангельською опікою, а серце наповнюється радістю та любов'ю.
Красиві вірші на іменини
Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.
***
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у тебе іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось лиш одного!!!
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, коли відзначатимемо Мусульманський Новий рік і його традиції.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Ого", "Привітання".