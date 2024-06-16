День ангела 17 червня: як привітати з іменинами друзів і знайомих

День ангела - це особливий час для щирих вітань та теплих побажань. Це гарна нагода порадувати своїх близьких сердечними привітаннями.

В житті кохати когось лиш одного!!!

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

Що у тебе іменини!

І сказав мені новину,

твій ангел береже тебе,

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, коли відзначатимемо Мусульманський Новий рік і його традиції.

Окрім цього, раніше ми вже розповідали, коли святкуватимемо Івана Купала за новим календарем, головні забобони і традиції цього дня.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Ого", "Привітання".