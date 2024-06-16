День ангела 17 июня: как поздравить с именинами друзей и знакомых

День ангела - это особенное время для искренних поздравлений и теплых пожеланий. Это хорошая возможность порадовать своих близких сердечными поздравлениями.

Напомним, недавно стало известно, когда отмечаем Мусульманский Новый год и его традиции.

Кроме того, раньше мы уже рассказывали, когда будем праздновать Ивана Купала по новому календарю, главные предрассудки и традиции этого дня.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Ого", "Поздравления".