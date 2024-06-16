День ангела 17 июня: как поздравить с именинами друзей и знакомых
День ангела - это особенное время для искренних поздравлений и теплых пожеланий. Это хорошая возможность порадовать своих близких сердечными поздравлениями.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 17 июня.
Кого поздравлять с именинами - список
- Иосиф
- Исмаил
- Клим
- Кирилл
- Никита
- Максим
- Пелагея
- Савелий.
Поздравление с днем ангела прозой
- Поздравляю с Днем Ангела! Пусть этот праздничный день принесет тебе безграничную радость и ощущение благодати Божией!
- Сегодня твой день ангела, и я искренне поздравляю тебя с этим чудесным праздником! Пусть ангел-хранитель всегда бережет тебя от всех невзгод, помогает в сложных жизненных ситуациях и дает силы, когда кажется, что их нет!
- Поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный охранник всегда был рядом, оберегал и опекал тебя. Пусть жизнь сопровождает красота вокруг, забота, искренность, много радости и приятных сюрпризов! С праздником!
- С Днем Ангела! Пусть этот день будет наполнен светом и теплом. Пусть каждый твой шаг сопровождается ангельской опекой, а сердце наполняется радостью и любовью.
Красивые стихи на именины
Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.
***
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у тебе іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось лиш одного!!!
Напомним, недавно стало известно, когда отмечаем Мусульманский Новый год и его традиции.
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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Ого", "Поздравления".