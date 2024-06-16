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День ангела 17 июня: как поздравить с именинами друзей и знакомых

Воскресенье 16 июня 2024 22:00
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День ангела 17 июня: как поздравить с именинами друзей и знакомых Кого поздравить с днем ангела в понедельник (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

День ангела - это особенное время для искренних поздравлений и теплых пожеланий. Это хорошая возможность порадовать своих близких сердечными поздравлениями.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 17 июня.

Кого поздравлять с именинами - список

  • Иосиф
  • Исмаил
  • Клим
  • Кирилл
  • Никита
  • Максим
  • Пелагея
  • Савелий.

Поздравление с днем ангела прозой

  • Поздравляю с Днем Ангела! Пусть этот праздничный день принесет тебе безграничную радость и ощущение благодати Божией!
  • Сегодня твой день ангела, и я искренне поздравляю тебя с этим чудесным праздником! Пусть ангел-хранитель всегда бережет тебя от всех невзгод, помогает в сложных жизненных ситуациях и дает силы, когда кажется, что их нет!
  • Поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный охранник всегда был рядом, оберегал и опекал тебя. Пусть жизнь сопровождает красота вокруг, забота, искренность, много радости и приятных сюрпризов! С праздником!
  • С Днем Ангела! Пусть этот день будет наполнен светом и теплом. Пусть каждый твой шаг сопровождается ангельской опекой, а сердце наполняется радостью и любовью.

Красивые стихи на именины

Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у тебе іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось лиш одного!!!

Напомним, недавно стало известно, когда отмечаем Мусульманский Новый год и его традиции.

Кроме того, раньше мы уже рассказывали, когда будем праздновать Ивана Купала по новому календарю, главные предрассудки и традиции этого дня.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Ого", "Поздравления".

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