День ангела 16 лютого: хто сьогодні святкує іменини

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, у кого день ангела 16 лютого, кого вітати з іменинами та як назвати дитину у цей день.

Під час підготовки матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "Як звати", "Радіо Максимум" та "Львів.cx".