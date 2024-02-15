День ангела 16 февраля: кто сегодня празднует именины

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, у кого день ангела 16 февраля, кого поздравлять с именинами и как назвать ребенка в этот день.

При подготовке материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты "Як звати", "Радио Максимум" и "Львів.cx".