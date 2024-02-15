День ангела 16 лютого: хто сьогодні святкує іменини
16 лютого день ангела святкують люди з різними іменами: рідкісними або популярними, цікавими та оригінальними. Втім, усіх їх об'єднує одне - ви можете їх привітати з іменинами.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, у кого день ангела 16 лютого, кого вітати з іменинами та як назвати дитину у цей день.
Під час підготовки матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "Як звати", "Радіо Максимум" та "Львів.cx".
У кого день ангела 16 лютого
Вважається, що 16 лютого можна вітати з іменинами чоловіків з такими іменами: Влас, Клавдій, Симон, Адріан, Тимофій, Гаврило, Роман, Семен.
А за церковним календарем день ангела святкуватимуть: Павло, Ілля, Данило, Макар. Тому ви можете назвати хлопчика одним з цих імен.
Привітання з днем ангела
- "У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання і успіх"
- "Вітаю тебе з Днем ангела і бажаю тобі завжди з посмішкою зустрічати новий день. Нехай всі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе по життю. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і вберігає тебе від всього поганого"
- "Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч у хвилини радості й смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він - підніме, коли ти заплачеш - втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.
Привітання з днем ангела у віршах
"Веселись, адже сьогодні твій день!
Радій, адже Ангел тебе вберігає!
Щастя й радість тобі дарує лишень,
Тож негода тебе не підстерігає.
Отримуй натхнення від кожної миті,
Удачу свою лови сміливо за хвіст,
Мрій про найбільші скарби у світі,
Роби лише те, до чого маєш хист".
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