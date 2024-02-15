День ангела 16 лютого: хто сьогодні святкує іменини

У кого день ангела 16 лютого (фото: freepik.com)

16 лютого день ангела святкують люди з різними іменами: рідкісними або популярними, цікавими та оригінальними. Втім, усіх їх об'єднує одне - ви можете їх привітати з іменинами.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, у кого день ангела 16 лютого, кого вітати з іменинами та як назвати дитину у цей день. Під час підготовки матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "Як звати", "Радіо Максимум" та "Львів.cx".