День ангела 16 февраля: кто сегодня празднует именины
16 февраля день ангела празднуют люди с разными именами: редкими или популярными, интересными и оригинальными. Впрочем, всех их объединяет одно - вы можете поздравить их с именинами.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, у кого день ангела 16 февраля, кого поздравлять с именинами и как назвать ребенка в этот день.
При подготовке материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты "Як звати", "Радио Максимум" и "Львів.cx".
У кого день ангела 16 февраля
Считается, что 16 февраля можно поздравлять с именинами мужчин со следующими именами: Влас, Клавдий, Симон, Адриан, Тимофей, Гаврило, Роман, Семен.
А по церковному календарю день ангела будут праздновать: Павел, Илья, Даниил, Макар. Поэтому вы можете назвать мальчика одним из этих имен.
Поздравления с днем ангела
- "В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах - домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и успех"
- "Поздравляю тебя с Днем ангела и желаю тебе всегда с улыбкой встречать новый день. Пусть все желания исполняются, а вера в лучшее сопровождает тебя по жизни. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет с тобой рядом и уберегает тебя от всего плохого"
- "Поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет рядом в минуты радости и печали, любви и расставаний, ежеминутно, ежесекундно. Когда Ты упадешь, он - поднимет, когда ты заплачешь - утешит, когда ты будешь радоваться он будет радоваться вместе с тобой".
Поздравление с днем ангела в стихах на украинском языке
"Веселись, адже сьогодні твій день!
Радій, адже Ангел тебе вберігає!
Щастя й радість тобі дарує лишень,
Тож негода тебе не підстерігає.
Отримуй натхнення від кожної миті,
Удачу свою лови сміливо за хвіст,
Мрій про найбільші скарби у світі,
Роби лише те, до чого маєш хист".
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