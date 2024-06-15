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День ангела 16 червня: кращі привітання, які сподобаються кожному

Кого привітати із днем ангела у неділю (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

16 червня чимало людей відзначають день ангела. Варто привітати з іменинами близьких, яких ви поважаєте та цінуєте.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає хто святкує іменини 16 червня.

Кого вітати з іменинами - список

  • Михайло
  • Костянтин
  • Тихон
  • Петро.

Привітання з днем ангела прозою

  • Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний провідник завжди захищає тебе, щоб усі твої мрії здійснювались і життя наповнювалося радістю та щастям!
  • Від щирого серця вітаю тебе з іменинами! Бажаю, щоб успіх, удача і натхнення супроводжували тебе в усіх твоїх починаннях. Нехай з тобою завжди будуть щастя, здоров’я і добробут у щоденному житті. Нехай твоя мудрість і життєвий досвід допомагають досягти нових вершин, а твої найсміливіші прагнення стають реальністю в кожному миті радості та любові.
  • Нехай у цей прекрасний день тебе супроводжують щастя, здоров'я та мир у душі. Нехай кожен момент наповнюється теплом, усмішками та добрими спогадами!
  • У цей особливий день бажаю тобі здоров'я, щастя і невичерпної енергії. Нехай кожен момент життя стане мудрою настановою, а кожне випробування - можливістю зрости. Нехай твій ангел-охоронець завжди веде до світла та успіху!
  • Вітаю з Днем Ангела! Бажаю, щоб кожен день був як казка, щедрим на дива і радість. Нехай ангели завжди керують твоїми кроками та освітлюють шлях до щастя.

Красиві вірші на іменини

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров’я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у Ваше серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у Вашу вдачу!

***

Всю доброту, яка існує в світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі, всі, що до вподоби, квіти

Даруєм Вам у Ангела день!

Хай Матір Божа Вас охороняє,

В душі панує світла доброта,

Ісус Христос здоров'я посилає

На многії і благії літа!

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, коли святкуватимемо яблучний, медовий та горіховий Спас.

Окрім цього, раніше ми вже розповідали, коли свято Петра і Павла за новим календарем.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Поздравок", "Привітання".

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