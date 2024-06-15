День ангела 16 червня: кращі привітання, які сподобаються кожному

16 червня чимало людей відзначають день ангела. Варто привітати з іменинами близьких, яких ви поважаєте та цінуєте.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає хто святкує іменини 16 червня.
Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров’я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у Вашу вдачу!
***
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі, всі, що до вподоби, квіти
Даруєм Вам у Ангела день!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панує світла доброта,
Ісус Христос здоров'я посилає
На многії і благії літа!
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, коли святкуватимемо яблучний, медовий та горіховий Спас.
Окрім цього, раніше ми вже розповідали, коли свято Петра і Павла за новим календарем.
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Поздравок", "Привітання".