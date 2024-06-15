День ангела 16 червня: кращі привітання, які сподобаються кожному

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, коли святкуватимемо яблучний, медовий та горіховий Спас.

Окрім цього, раніше ми вже розповідали, коли свято Петра і Павла за новим календарем.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Поздравок", "Привітання".